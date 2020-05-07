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Суд аннулировал вердикт о признании Хулио Иглесиаса биологическим отцом 44-летнего испанца

Адвокат Сантуша Санчеса готов подать апелляцию, в том числе, в Европейский суд по правам человека

МАДРИД, 7 мая. /ТАСС/. Провинциальный суд Валенсии признал недействительным решение нижестоящей инстанции, постановившей, что известный певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом 44-летнего испанца Хавьера Сантуша Санчеса. Об этом ТАСС сообщил в четверг судебный источник.

В июле прошлого года суд первой инстанции Валенсии вынес решение в пользу предполагаемого сына Иглесиаса, однако этот вердикт был обжалован. Теперь вышестоящая инстанция напомнила, что по данному вопросу уже было проведено два судебных разбирательства, которые начались еще в 1991 году и закончились отклонением исков. В этой связи провинциальный суд Валенсии сослался при принятии своего решения на "принцип недопустимости повторного рассмотрения однажды рассмотренного дела".

Адвокат предполагаемого сына певца уже заявил, что подаст апелляцию на нынешний вердикт в вышестоящие инстанции, в том числе готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Сантуш Санчес давно добивается признания родства с Иглесиасом. Его мать - португальская танцовщица, с которой певец якобы вступил в отношения, когда находился в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер.

Летом 2017 года адвокат испанца заверял, что тест на отцовство показал, что Сантуш Санчес - сын певца. Тот не признавал отцовства. Материал для проведения ДНК-теста удалось найти детективу в мусорном баке на территории США.

76-летний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. На его счету несколько десятков альбомов. Он дважды был женат, с 1971 по 1978 год - на Прейслер. В 2010 году он вступил в брак с бывшей моделью голландского происхождения Мирандой Рейнсбургер. По официальной версии, у певца восемь детей. Один из них - Энрике Иглесиас. Он пошел по стопам отца и стал известным исполнителем.

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ИспанияИглесиас, Хулио
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