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75-летие Победы

Ведущая газета Сингапура отказалась публиковать статью посла РФ по случаю 75-летия Победы

Как заявили в российском посольстве, газета The Straits Times назвала подготовленный материал "сильным пропагандистским посылом"

СИНГАПУР, 7 мая. /ТАСС/. Ведущая англоязычная газета Сингапура The Straits Times отказалась опубликовать статью посла РФ Андрея Татаринова, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве.

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"Посольство вело переговоры с редакцией о публикации статьи, приуроченной ко Дню Победы", - отметила представитель посольства, добавив, что "подготовленный материал в The Straits Times назвали сильным пропагандистским посылом".

В редакции издания, продолжила она, "предложили сократить статью наполовину и убрать из материала историческое содержание, касающееся Великой Отечественной войны". "Однако и в новой редакции статья газету не устроила", - отметила собеседник агентства.

В статье российского посла, которая оказалась в распоряжении корреспондента ТАСС, в частности, рассказывается о значении Дня Победы не только для России, но и для всех участвовавших в этой войне. В ней вспоминается число жертв как среди военнослужащих, так и среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, а также подчеркивается ведущая роль Советского Союза в разгроме фашизма.

Теги
СингапурРоссия75-летие Победы
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