Штраф за отсутствие маски на действующем предприятии в Москве составит 4 тыс. рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Штраф за нарушение масочного режима составит 4 тыс. рублей для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена. Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"На предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим, штраф за несоблюдение которого составит 4 тыс. рублей. Сотрудники Роспотребнадзора могут прийти на такие предприятия, проверить, соблюдается ли масочный режим", - сказал Данчиков.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. В столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были внесены изменения с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или за нарушение с использованием транспортного средства - 5 тыс. рублей.

В новость были внесены изменения (15:34 мск) — добавлены подробности по тексту.