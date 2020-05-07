{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Штраф за отсутствие маски на действующем предприятии в Москве составит 4 тыс. рублей

Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил, что сотрудники Роспотребнадзора могут прийти на предприятия и проверить соблюдение масочного режима
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Штраф за нарушение масочного режима составит 4 тыс. рублей для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена. Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"На предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим, штраф за несоблюдение которого составит 4 тыс. рублей. Сотрудники Роспотребнадзора могут прийти на такие предприятия, проверить, соблюдается ли масочный режим", - сказал Данчиков.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. В столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были внесены изменения с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или за нарушение с использованием транспортного средства - 5 тыс. рублей.

В новость были внесены изменения (15:34 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Власти Москвы с 12 мая начинают первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС