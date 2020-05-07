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Грузия не обсуждает с Россией создание "коридоров безопасности"

Через них с 1 июля планируют пускать туристов

ТБИЛИСИ, 7 мая. /ТАСС/. Грузия готова принимать с 1 июля туристов из России, однако переговоры с российской стороной о создании так называемых "коридоров безопасности" не ведутся. Об этом сообщила в четверг министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава на брифинге после презентации антикризисного плана по туризму.

"В данный момент переговоры с Россией [о создании "коридоров безопасности"] не ведутся, однако, как и раньше, туристы из России являются важной частью общего числа наших гостей. Сегодня наша страна готова принять всех, в том числе и россиян, с учетом всех мер безопасности",- сказала она.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг заявил, что ввиду благоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с новым коронавирусом, в стране с 15 июня заработает внутренний туризм, а с 1 июля республика откроет свои сухопутные и воздушные границы для зарубежных путешественников, однако с учетом мер предосторожности, над которыми уже работает Минздрав вместе со Всемирной туристской организацией ООН.

В Грузии из-за пандемии на период с 21 марта по 22 мая объявлен режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами.

Согласно последним данным, в стране выявлено 615 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией были доставлены на родину из-за рубежа. 275 человек выздоровели. На карантине находятся около 5 тысяч человек, в стационарах - 491, девять пациентов умерли.

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ГрузияРоссия
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