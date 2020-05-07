Спикер Рады объявил минуту молчания в память о погибших в годы Второй мировой войны

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в преддверии 9 Мая предложил украинским парламентариям почтить память погибших в годы Второй мировой войны. При этом он заметил, что благодарить за Победу стоит "не только Украину".

"В эту субботу государство будет отмечать 75-летие Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Много лет назад Украина и не только Украина сделали многое, чтобы в мире был мир, чтобы мы могли собираться в мирных городах нашей страны, чтобы мы могли сегодня быть украинским парламентом", - так Разумков открыл внеочередное заседание Рады в четверг.

Он заявил, что считает правильным "вспомнить о тех, кто сложил жизнь и свое здоровье, кого, к сожалению, уже нет, и поблагодарить и вспомнить тех, кто сегодня напоминает и может рассказать о тех страшных временах". После чего глава Рады объявил минуту молчания.

Украина на государственном уровне отмечает 8 мая как День памяти и примирения и 9 Мая как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. От термина "Великая Отечественная война" Киев отказался еще при предыдущей власти во главе с президентом Петром Порошенко. В феврале этого года занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что Украина "не собирается праздновать 9 Мая". По его словам, страна будет отмечать только 8 мая, поскольку жители Украины, "как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить".

6 мая правительство Украины сняло ранее запланированный для рассмотрения вопрос об утверждении плана подготовки к празднованию Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины Победы. Вопрос был снят после заявления премьера Дениса Шмыгаля о том, что Киев отказывается от массовых мероприятий 9 мая из-за пандемии коронавируса. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" осудила правительство за отмену празднования 9 Мая, заявив, что карантин стал прикрытием политики отказа от Дня Победы. По мнению оппозиционеров, такое решение украинской власти говорит о неуважении к памяти героев Великой Отечественной войны

Тем не менее ряд украинских телеканалов планируют на 9 Мая праздничные эфиры, а также устраивают различного рода флешмобы на тему Победы. Ветеранские организации организовывают автомобильное шествие на День Победы. По данным обнародованного 5 мая опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, 39% украинцев поддерживают празднование на Украине обеих дат, 32% граждан считают, что отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% - только День памяти и примирения 8 мая. По данным социологов, около 52% считают 9 мая Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а 32% - днем победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.