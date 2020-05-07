{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Спикер Рады объявил минуту молчания в память о погибших в годы Второй мировой войны

Дмитрий Разумков заметил, что благодарить за победу в войне стоит "не только Украину"

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в преддверии 9 Мая предложил украинским парламентариям почтить память погибших в годы Второй мировой войны. При этом он заметил, что благодарить за Победу стоит "не только Украину".

"В эту субботу государство будет отмечать 75-летие Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Много лет назад Украина и не только Украина сделали многое, чтобы в мире был мир, чтобы мы могли собираться в мирных городах нашей страны, чтобы мы могли сегодня быть украинским парламентом", - так Разумков открыл внеочередное заседание Рады в четверг.

Он заявил, что считает правильным "вспомнить о тех, кто сложил жизнь и свое здоровье, кого, к сожалению, уже нет, и поблагодарить и вспомнить тех, кто сегодня напоминает и может рассказать о тех страшных временах". После чего глава Рады объявил минуту молчания.

Украина на государственном уровне отмечает 8 мая как День памяти и примирения и 9 Мая как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. От термина "Великая Отечественная война" Киев отказался еще при предыдущей власти во главе с президентом Петром Порошенко. В феврале этого года занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что Украина "не собирается праздновать 9 Мая". По его словам, страна будет отмечать только 8 мая, поскольку жители Украины, "как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить".

6 мая правительство Украины сняло ранее запланированный для рассмотрения вопрос об утверждении плана подготовки к празднованию Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины Победы. Вопрос был снят после заявления премьера Дениса Шмыгаля о том, что Киев отказывается от массовых мероприятий 9 мая из-за пандемии коронавируса. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" осудила правительство за отмену празднования 9 Мая, заявив, что карантин стал прикрытием политики отказа от Дня Победы. По мнению оппозиционеров, такое решение украинской власти говорит о неуважении к памяти героев Великой Отечественной войны

Тем не менее ряд украинских телеканалов планируют на 9 Мая праздничные эфиры, а также устраивают различного рода флешмобы на тему Победы. Ветеранские организации организовывают автомобильное шествие на День Победы. По данным обнародованного 5 мая опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, 39% украинцев поддерживают празднование на Украине обеих дат, 32% граждан считают, что отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% - только День памяти и примирения 8 мая. По данным социологов, около 52% считают 9 мая Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а 32% - днем победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.

Теги
УкраинаРазумков, Дмитрий Александрович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы с 12 мая начинают первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС