Истории о созидателях: кто и как восстанавливал города после Великой Отечественной войны

75 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Сложные военные годы остались позади, и одной из главных задач для СССР стало возрождение страны: за время войны были разрушены более 1700 городов и около 70 тыс. сел и деревень.

1 ноября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление "О мероприятиях по восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР".

У этого времени - свои подвиги и свои герои: те, чей труд помог возродить города, восстановить важные исторические объекты в рекордно короткие сроки. О них известно немногим: чтобы исправить это, в России запущен новый проект ВЭБ.РФ - "Герои городов. Истории о созидателях".

На сайте героигородов.рф собрана галерея уникальных фотографий и историй о том, как выглядели крупные советские города после войны, как им дали вторую жизнь - и кто это делал: от инженеров и архитекторов до врачей и учителей.

С мая по июнь портал будет пополняться архивными материалами 22 региональных музеев. Кроме того, автором "живой энциклопедии" может стать каждый житель страны. Для этого нужно загрузить на портал фотографии и подробную историю о герое, который помогал восстанавливать разрушенные города. После завершения проекта собранная галерея продолжит работу как онлайн-хроника возрождения страны в мирное время.

ТАСС и ВЭБ рассказывают, как удалось восстановить Москву, Петрозаводск, Волгоград, Севастополь и Смоленск.

Москва

Столица многократно подвергалась бомбардировкам с самого начала войны. Осенью 1941 года немецкие войска приступили к реализации плана "Тайфун", одной из главных целей которого был захват Москвы. Но уже в декабре Красная армия перешла в контрнаступление и отбросила фашистов от стен столицы на 100-250 километров.

К этому времени многие важные здания серьезно пострадали от атак: Кремль, Большой театр, Третьяковская галерея, Погодинская изба и другие. Так, в июле 1941 года взрыв бомбы почти уничтожил здание театра Вахтангова на Арбате, построенное архитектором Александром Каминским еще в 1873 году. Погибли несколько сотрудников, в том числе и один из ведущих актеров театра Василий Куза - в тот день он дежурил на крыше здания.