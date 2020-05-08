Истории о созидателях: кто и как восстанавливал города после Великой Отечественной войны

75 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Сложные военные годы остались позади, и одной из главных задач для СССР стало возрождение страны: за время войны были разрушены более 1700 городов и около 70 тыс. сел и деревень.
1 ноября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление "О мероприятиях по восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР".
У этого времени - свои подвиги и свои герои: те, чей труд помог возродить города, восстановить важные исторические объекты в рекордно короткие сроки. О них известно немногим: чтобы исправить это, в России запущен новый проект ВЭБ.РФ - "Герои городов. Истории о созидателях".
На сайте героигородов.рф собрана галерея уникальных фотографий и историй о том, как выглядели крупные советские города после войны, как им дали вторую жизнь - и кто это делал: от инженеров и архитекторов до врачей и учителей.
С мая по июнь портал будет пополняться архивными материалами 22 региональных музеев. Кроме того, автором "живой энциклопедии" может стать каждый житель страны. Для этого нужно загрузить на портал фотографии и подробную историю о герое, который помогал восстанавливать разрушенные города. После завершения проекта собранная галерея продолжит работу как онлайн-хроника возрождения страны в мирное время.
ТАСС и ВЭБ рассказывают, как удалось восстановить Москву, Петрозаводск, Волгоград, Севастополь и Смоленск.
Москва
Столица многократно подвергалась бомбардировкам с самого начала войны. Осенью 1941 года немецкие войска приступили к реализации плана "Тайфун", одной из главных целей которого был захват Москвы. Но уже в декабре Красная армия перешла в контрнаступление и отбросила фашистов от стен столицы на 100-250 километров.
К этому времени многие важные здания серьезно пострадали от атак: Кремль, Большой театр, Третьяковская галерея, Погодинская изба и другие. Так, в июле 1941 года взрыв бомбы почти уничтожил здание театра Вахтангова на Арбате, построенное архитектором Александром Каминским еще в 1873 году. Погибли несколько сотрудников, в том числе и один из ведущих актеров театра Василий Куза - в тот день он дежурил на крыше здания.
После окончания войны началось восстановление разрушенных зданий - в ноябре 1946 года депутаты Моссовета утвердили пятилетний план восстановления и развития городского хозяйства. Среди восстановленных и построенных объектов оказался и театр Вахтангова. Согласно проекту архитектора Павла Абросимова, вся отделка здания была выдержана в стиле советского классицизма, а зал напоминал зрительные залы дореволюционных театров. Вновь театр открылся в 1947 году.
Петрозаводск
Во время войны Петрозаводск серьезно пострадал: были сожжены и разрушены все промышленные предприятия, выведены из строя водопровод, канализация и телефонная связь, городские электростанции, мосты и плотины, уничтожены памятники. Было уничтожено более половины жилого фонда, здания учебных заведений, больниц, театров и другие объекты. Один из них, гостиница "Северная", построенная по проекту архитектора Юрия Русанова в 1939 году, не стала исключением: она была разрушена налетами вражеской авиации.
После войны город восстанавливали в рекордно короткие сроки. Так, уже на следующий день после освобождения Петрозаводска, оккупация которого продолжалась с конца 1941 года по 28 июня 1944 года, тысячи людей вышли на субботник - расчистку городских улиц и строительство мостов. Горожане работали по восемь часов в неделю, благодаря чему за год были восстановлены школы, возобновили работу дома культуры, библиотеки, республиканская публичная библиотека, краеведческий музей, техникумы, коллективы народного творчества.
Гостиница "Северная" открылась вновь в 1948 году, автором проекта по ее восстановлению стал архитектор Константин Гутин. Здание было перестроено в традициях неоклассицизма.
Волгоград
Сталинград - важный рубеж одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей, разворачиваясь на территории площадью около 100 тыс. кв. километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров.
Битва была окончена 2 февраля 1943 года, к этому времени от многих зданий в городе остались лишь руины - так, в 1942 году бомбардировки уничтожили газойльхранилище и крышу тракторного завода, где во время войны производили танки.
Здесь же среди рабочих был сформирован танковый батальон под командованием А. Лебедева и А. Степанова. Батальон вместе с воинскими частями не позволял противнику прорваться в район тракторного завода - например, работник завода Петр Корчагин смог восстановить поврежденный танк, а позднее сам повел его в бой.
Производство на заводе было восстановлено уже в 1944 году. В 1945 году начался новый этап реконструкции города - согласно постановлению Совнаркома СССР "О мерах по восстановлению города Сталинграда", город выделялся из областного в республиканское подчинение, а для ведения работ при СНК РСФСР создавалось Главное управление по восстановлению Сталинграда - "Главсталинградстрой" в составе трех трестов: "Жилстрой", "Культстрой" и "Сантехстрой". В их распоряжение перешло значительное число рабочих-строителей и большие материальные ресурсы.
Севастополь
Во время Великой Отечественной войны Севастополь стал одним из основных объектов атак немецкой авиации. В октябре 1941 года началась оборона города, которая продолжалась 250 дней, но 4 июля 1942 года город был полностью занят немецкими войсками. В результате были уничтожены городские коммуникации, транспорт, связь. Многие здания были разрушены - в том числе построенный в 1914 году по проекту архитектора Валерия Чистова Институт физических методов лечения имени Сеченова и здание Военно-исторического музея Черноморского флота 1869 года постройки по проекту Александра Кочетова и Бориса Эдуардса.
В апреле 1944 года войска 4-го Украинского фронта начали операцию по освобождению Севастополя и 9 мая полностью очистили его от немцев - и практически сразу началось восстановление полностью разрушенного города. Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 года "О мероприятиях по восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР" Севастополь был включен в список 15 городов, которые было решено восстанавливать в первую очередь.
Благодаря этому уже в 1948 году удалось восстановить музей, а затем и здание института - работы по проекту архитекторов Александра Бобкова и Адольфа Шеффера начались в 1960-е годы. Сегодня здесь располагается Дворец детского и юношеского творчества.
Смоленск
Уже в июне 1941 года центральная часть Смоленска была полностью разрушена из-за вражеских бомбардировок. В этом же году, несмотря на сопротивление, оказанное в том числе и в Смоленском сражении, город был захвачен немецко-фашистскими войсками.
За 26 месяцев оккупации, до сентября 1943 года, Смоленск был разрушен почти полностью; по разным оценкам, уничтожено 85-90% всех зданий. Из 8 тыс. домов с полезной площадью более 650 тыс. кв. метров разрушили и сожгли 7300 домов.
После освобождения в 1943 году в городе развернулись масштабные восстановительные работы. Смоленск был включен в число 15 старейших русских городов, подлежащих первоочередному восстановлению, и в 1946 году был утвержден генплан его реконструкции. Уже в 50-60-е годы в Смоленске удалось восстановить или построить заново большую часть жилых домов, промышленных предприятий и объектов культуры - например, "Дом печати", построенный в 1932 году. В годы войны он был уничтожен в результате авианалета, но здание удалось реконструировать в 1951 году.