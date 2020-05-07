Врио главы Коми оценил профессионализм медиков региона

СЫКТЫВКАР, 7 мая. /ТАСС/. Республика Коми переместилась со второго места на 35 среди субъектов РФ по числу зараженных коронавирусом, руководство больниц, медперсонал действовали в ходе пандемии профессионально, в том числе и в Эжвинской больнице Сыктывкара, где очаг образовался в середине марта. Об этом, а также о стратегии борьбы с коронавирусом в регионе рассказал ТАСС врио главы республики Владимир Уйба.

Уйба был назначен на пост врио главы республики в тот момент, когда Коми занимала второе место по числу зараженных коронавирусом после Москвы. Большой очаг инфекции сформировался в Эжвинской больнице Сыктывкара, откуда потом распространился по другим больницам и муниципалитетам, и именно медиков в социальных сетях обвиняли в непродуманности действий и распространении инфекции.

"На момент назначения в республику я возглавлял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Минздраве РФ, поэтому имел представления о ситуации. По приезде надо было заложить фундаментальные вещи, и потом им жестко следовать. Это защита врачей и медперсонала, выявление контактной группы заболевших и строгая самоизоляция. Действия руководства больниц, врачей, медперсонала в ходе пандемии профессиональные и эффективные", - сказал ТАСС новый руководитель Коми.