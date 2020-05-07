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Пандемия коронавируса нового типа

Врио главы Коми оценил профессионализм медиков региона

Регион опустился со второго на 35-е место среди субъектов России по числу инфицированных

СЫКТЫВКАР, 7 мая. /ТАСС/. Республика Коми переместилась со второго места на 35 среди субъектов РФ по числу зараженных коронавирусом, руководство больниц, медперсонал действовали в ходе пандемии профессионально, в том числе и в Эжвинской больнице Сыктывкара, где очаг образовался в середине марта. Об этом, а также о стратегии борьбы с коронавирусом в регионе рассказал ТАСС врио главы республики Владимир Уйба.

Уйба был назначен на пост врио главы республики в тот момент, когда Коми занимала второе место по числу зараженных коронавирусом после Москвы. Большой очаг инфекции сформировался в Эжвинской больнице Сыктывкара, откуда потом распространился по другим больницам и муниципалитетам, и именно медиков в социальных сетях обвиняли в непродуманности действий и распространении инфекции.

"На момент назначения в республику я возглавлял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Минздраве РФ, поэтому имел представления о ситуации. По приезде надо было заложить фундаментальные вещи, и потом им жестко следовать. Это защита врачей и медперсонала, выявление контактной группы заболевших и строгая самоизоляция. Действия руководства больниц, врачей, медперсонала в ходе пандемии профессиональные и эффективные", - сказал ТАСС новый руководитель Коми.

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Из-за того, что инфекция новая, алгоритмов работы не было, отметил он. "Все крепки "задним умом". Мы никогда с этой инфекцией не сталкивались: ни мы, ни Китай, ни Америка - никто. Мы сейчас алгоритмы пишем с чистого листа. Поэтому сейчас нельзя говорить, что что-то сделали плохо. Делали, как положено по тому алгоритму, который был. А коронавирус прописывает нам другой алгоритм. Разобщение и выписка на дом, на самом деле, это не плохо. Главное - локализовать очаги и убрать оттуда группы риска, людей с ослабленным здоровьем", - сказал врио главы республики.

По информации управления Роспотребнадзора по республике, на 7 мая лабораторно подтверждено 782 случая заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за сутки - 56 человек. Выздоровели 144, умерли 12. Всего под медицинским наблюдением находится 2584 человека, из них 2415 контактировали с заболевшими, 169 прибыли из-за рубежа.

Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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