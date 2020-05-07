Организатор вечеринки под открытым небом в Петербурге получил 11 суток ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Организатор масштабной вечеринки на площадке у "Сибур-Арены" и "Газпром-Арены" в Санкт-Петербурге, которую посетили десятки людей, несмотря на ограничения, введенные в городе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, получил 11 суток ареста. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток", - говорится в сообщении. Его признали виновным в нарушении части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Вечеринка прошла в Петербурге в ночь на 2 мая. На мероприятии устраивали заезды на машинах, курили кальян и включали громкую музыку. Как сообщили ранее ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области, после этого полицейским удалось найти организатора и доставить его в отдел для разбирательства, где на него составили протокол. После этого мужчина отправился в суд.

Как установлено на суде, организатор вечеринки Кирилл Троценко призвал собраться людей через мессенджер Telegram якобы для уборки мусора.

Сам Троценко признал вину, пояснив, что не имел умысла, однако, по его словам, "ситуация вышла из под контроля". Также он рассказал на суде, что сам приехал туда из любопытства и понял, что ему удалось собрать много народу, о чем он сожалеет.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.