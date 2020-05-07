{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Пассажиров и водителей московских такси обяжут носить маски с 12 мая

Ранее сообщалось, что штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС
На эту тему
Ношение масок и салют без зрителей. Новые меры против коронавируса в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Масочный режим в общественном транспорте Москвы, который вводится с 12 мая, коснется и такси. Водители и пассажиры такси должны будут носить маски, сообщил в четверг начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"Любой общественный транспорт (подпадает под действие масочного режима - прим. ТАСС), в том числе такси. Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры", - сказал Данчиков в интервью телеканалу "Москва-24". Он пояснил, что, согласно решению мэра Москвы, с 12 мая пассажиры общественного транспорта столицы должны будут носить маски.

Ранее в четверг Данчиков сообщил ТАСС, что штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, это предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) Москвы.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы с 12 мая начинают первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС