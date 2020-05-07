Пассажиров и водителей московских такси обяжут носить маски с 12 мая

Ношение масок и салют без зрителей. Новые меры против коронавируса в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Масочный режим в общественном транспорте Москвы, который вводится с 12 мая, коснется и такси. Водители и пассажиры такси должны будут носить маски, сообщил в четверг начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"Любой общественный транспорт (подпадает под действие масочного режима - прим. ТАСС), в том числе такси. Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры", - сказал Данчиков в интервью телеканалу "Москва-24". Он пояснил, что, согласно решению мэра Москвы, с 12 мая пассажиры общественного транспорта столицы должны будут носить маски.

Ранее в четверг Данчиков сообщил ТАСС, что штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, это предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) Москвы.