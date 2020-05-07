{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Защита миллиардера Дмитрия Босова попросит ФСБ и ГП проверить обстоятельства его смерти

По словам адвоката Эдуарда Гладилина, смерть доверителя "просто шокировала" его, так как на последней встрече с бизнесменом была "типичная нормальная рабочая обстановка"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Представители защиты покончившего с собой в среду миллиардера Дмитрия Босова, совладельца угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит", намерены обратиться в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой тщательно исследовать обстоятельства его смерти. Об этом ТАСС сообщил адвокат Эдуард Гладилин, представляющий интересы бизнесмена в суде.

На эту тему

"Версии, которые сейчас муссируются в СМИ, якобы о каких-то спорах и конфликтах, которые могли способствовать его самоубийству, это фейк, это неприемлемо. Следственные органы должны тщательно провести проверку и исследовать обстоятельства его смерти. Сейчас мы будем формировать соответствующее заявление в органы федерального уровня - ФСБ России и Генпрокуратуру РФ", - рассказал защитник.

По его словам, данная ситуация стала для него неожиданностью, а смерть доверителя "просто шокировала", так как на последней встрече с бизнесменом была "типичная нормальная рабочая обстановка". "Накануне мы обсуждали вопрос судебной защиты его интересов, интересов его семьи, детей, [вопрос] о формировании судебного дела и обращения в подследственный суд в рамках гражданско-правовых отношений, - отметил адвокат. - Проблем с фирмами у него не было никаких: все фирмы у него работали в нормальном штатном режиме, никаких конфликтов, а вопрос о долговых ярко выраженных обязательствах даже не обсуждался".

Ранее источник сообщил, что миллиардер не оставил предсмертной записки. По его словам, родственники Босова подтверждают, что он был один и покончил с собой. Кроме того, назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы, в рамках которой будет проверено наличие в крови Босова алкоголя или наркотиков.

В среду представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что 6 мая тело 52-летнего местного жителя было обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины его самоубийства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы с 12 мая начинают первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС