В Карелии с 12 мая разрешат прогулки во дворах и ближайших парках

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 мая. /ТАСС/. Жителям Карелии разрешат прогулки возле домов, в парках, скверах и городских лесах с 12 мая. Об этом сообщил в четверг глава республики Артур Парфенчиков во время трансляции во "ВКонтакте" .

"С 12 мая мы планируем разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, в городе Петрозаводске, совершать прогулки в придомовых территориях, в парках, скверах, в тех городских лесах, которые определят конкретно местные самоуправления. Будет соответствующий список каждым местным самоуправлением приниматься", - сказал он.

С 10 мая в 10 городах Карелии объявлен обязательный масочный режим при посещении общественных мест. От того, как люди будут исполнять его, а также соблюдать правила социального дистанцирования, зависят последующие послабления ограничительных мер. "С 15 мая [планируется открытие парикмахерских и салонов красоты на всей территории Карелии], но при реакции населения на те предложения, которые озвучены к исполнению с 10 мая, - это ношение масок", - подчеркнул Парфенчиков.

После парикмахерских к открытию смогут начать готовиться непродовольственные магазины. Что касается образовательных учреждений, то вопрос о начале работы детских садов отложен до конца мая, школы продолжат обучение в дистанционном режиме до конца учебного года. По словам руководителя республики, власти мониторили ситуацию и отметили, что многие педагоги выезжали в Петрозаводск из отдаленных районов в последние месяцы, поэтому миграцию внутри республики стоит учитывать при принятии решения о начале образовательного процесса.

"Общепит, места массового пребывания - кинотеатры, театры, места массового занятия спортом - это та сфера, которая откроется, к сожалению, уже после того, как инфекция все-таки отхлынет. Возможно, если мы увидим какие-то предложения от предпринимателей - какие-то изолированные пространства с дезинфекцией воздуха, с серьезной площадью для каждого посетителя, - в перспективе какие-то послабления, какие-то формы работы общепита будут найдены. Но я думаю, что это не решение мая, наверное, будем смотреть на ситуацию в июне - июле", - отметил Парфенчиков.

По последним данным республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены 125 случаев заражения, прирост за сутки составил 15 человек. Коечный фонд, подготовленный для приема больных COVID-19, на сегодняшний день свободен на 78%.