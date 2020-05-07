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Пандемия коронавируса нового типа

Ивановские власти расширят список предприятий, который смогут начать работу с 12 мая

По словам губернатора Станислава Воскресенского, меры предосторожности на производствах планируется ужесточить

ИВАНОВО, 7 мая. /ТАСС/. Список предприятий, которые смогут начать работу в Ивановской области с 12 мая, будет расширен. При этом планируется ужесточить меры предосторожности на производствах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сообщил в четверг на заседании штаба по экономике губернатор Станислав Воскресенский.

"Людям нужно дальше жить и работать, при этом мы по максимуму должны защитить людей от рисков заражения. Поэтому с 12 мая регламенты работы всех предприятий региона будут ужесточены, особенно на тех, где есть высокая плотность рабочих мест <…> Выполнение таких жестких регламентов позволит нам расширить перечень секторов, где работа будет разрешена, а значит, люди смогут поправить свое финансовое состояние", - сказал глава региона.

Воскресенский предупредил, что в случае нарушения регламентов безопасности штрафом теперь отделаться не удастся, предприятия сразу же будут закрывать. "На всех предприятиях нужно назначить лиц, ответственных за безопасность. Им будут выданы специальные чек-листы для проверки предприятия в течение дня, будет организовано специальное онлайн-обучение таких сотрудников", - сказал губернатор.

По данным правительства региона, речь идет о всех предприятиях области, за исключением сферы услуг, ресторанов, кафе, спортзалов и других, по ним решение пока не принято.

Ранее президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов подготовить планы по выходу из режима ограничений после 11 мая, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. В Ивановской области такой режим был введен 2 апреля.

В Ивановской области зарегистрировано 595 случаев заражения коронавирусом, 58 из которых - за минувшие сутки, семь человек умерли.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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