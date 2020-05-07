В Японии одобрили препарат против Эболы для лечения заразившихся коронавирусом

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Власти Японии одобрили использование препарата Remdesivir, разработанного против лихорадки Эбола, для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг объявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Remdesivir стал первым препаратом, одобренным в Японии для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило Remdesivir для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

Remdesivir был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Группа международных специалистов уже в мае намеревалась завершить клинические испытания лекарства на пациентах с коронавирусом.

Японские власти также намерены к лету разрешить препарат "Фавипиравир" разработки японской корпорации Fujifilm Holdings для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, его запасы планируется увеличить в три раза, чтобы удовлетворить запросы со стороны других стран.