{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Японии одобрили препарат против Эболы для лечения заразившихся коронавирусом

Remdesivir был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Власти Японии одобрили использование препарата Remdesivir, разработанного против лихорадки Эбола, для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг объявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Remdesivir стал первым препаратом, одобренным в Японии для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило Remdesivir для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

Remdesivir был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Группа международных специалистов уже в мае намеревалась завершить клинические испытания лекарства на пациентах с коронавирусом.

Японские власти также намерены к лету разрешить препарат "Фавипиравир" разработки японской корпорации Fujifilm Holdings для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, его запасы планируется увеличить в три раза, чтобы удовлетворить запросы со стороны других стран.

Теги
ЯпонияСШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы с 12 мая начинают первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС