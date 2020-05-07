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Осужденных за преступления средней тяжести могут ограничить в праве выдвигаться на выборах

Сейчас закон устанавливает подобные ограничения избирательного права в отношении граждан, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Граждане, осужденные за совершение некоторых преступлений средней тяжести, могут лишиться права баллотироваться на выборах депутатов и выборных должностных лиц в течение пяти лет после снятия судимости. Такая норма содержится в поправках, рекомендованных профильным комитетом Госдумы по контролю и регламенту к принятию во втором чтении, текст был размещен в думской электронной базе в четверг.

Соответствующая поправка предлагается в законопроект о возможности регионов и муниципалитетов менять границы и схемы избирательных округов в зависимости от изменения численности их населения, который сейчас готовится комитетом ко второму чтению. Поправку внес один из авторов инициативы, депутат Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

Согласно поправке, граждане, осужденные к лишению свободы за совершение некоторых преступлений средней тяжести, не смогут баллотироваться и быть избранными на должности депутатов законодательных органов власти или выборного должностного лица в РФ в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. В частности, речь идет о лицах, осужденных за мошенничество группой лиц по предварительному сговору и склонение к потреблению наркотических средств, а также по статье, предусматривающей ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка.

Сейчас закон устанавливает подобные ограничения избирательного права в отношении граждан, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Так, осужденный за тяжкие преступления не вправе избираться на выборах в РФ в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости, осужденный за особо тяжкие преступления - в течение 15 лет.

Теги
РоссияВяткин, Дмитрий Федорович
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