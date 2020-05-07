{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге начали принимать плазму доноров, выздоровевших после коронавируса

Плазму будут использовать для лечения пациентов в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Городская станция переливания крови Петербурга начала принимать плазму доноров, которые вылечились после заражения коронавирусом, для дальнейшего лечения пациентов с аналогичным диагнозом, сообщила в четверг журналистам главврач станции Татьяна Засухина. Власти рассчитывают, что такой метод лечения потребуется только 5% заразившихся.

"Сегодня на нашей станции мы впервые возьмем плазму крови от лиц, которые имеют антитела против коронавирусной инфекции. Сегодняшних доноров отобрала нам городская больница № 40, провела им необходимое обследование, обнаружила у них наличие антител. <…> Доноры, которые проходят лечение в медицинской организации, именно там и проводят отбор, могут они быть донором плазмы или нет. Есть определенные показания, противопоказания общего донорства крови", - рассказала Засухина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Она отметила, что взятую плазму смогут применять в клинических целях уже на следующий день после ее сдачи. "Забор плазмы будет осуществляться в зависимости от того, как будет переносить донор эту процедуру, процедура носит аппаратный характер, автоматическим способом забирается плазма. Поэтому мы планируем брать от 150 до 170 мл до максимально 600 мл", - добавила главврач.

По словам Засухиной, подготовка непосредственно перед сдачей крови не отличается от обычной подготовки доноров. Человек проходит осмотр врача и получает допуск с учетом показаний и противопоказаний и его клиническим состоянием перед донацией. Сама процедура проходит под наблюдением врача и медицинской сестры и занимает от 30 минут до одного часа.

"В настоящее время донорам плазмы будут выплачены, как и всем донорам, сдающим плазму, меры социальной поддержки, которые действуют в Санкт-Петербурге: если человек сдает примерно 200 мл плазмы, это около 1,5 тыс. рублей, дальше 400, 600 мл - удваивается, порядка 2,5 тыс. Но в настоящее время прорабатывается вопрос еще о дополнительных мерах именно этим лицам, [перенесшим коронавирус]", - пояснила Засухина.

Как пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, плазму переболевших будут использовать для пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. "Расчет проводится следующим образом - если на настоящий момент мы приближаемся к цифре 6 тыс. заболевших, то в среднем потребуется плазмы примерно 5% [пациентов] - это наиболее тяжелые формы коронавирусной инфекции, около 300 пациентов", - рассказал он журналистам.

О лечении плазмой

Ранее аналогичный процесс запустили в Москве. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах.

Всего, по последним данным, в Петербурге выявлено 6 190 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 552 человека, умерли 44.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Вологодской области до 1 июня продлили режим самоизоляции
Глава региона Олег Кувшинников при этом отметил, что в области в первую очень нужно восстановить работы промышленных предприятий, строительной отрасли, лесного сектора и сельского хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС