Российские военные рассказали о дружеском приеме в Сербии

"Задачу мы выполнили, эпидемия в Сербии идет на спад. Я анализировал данные по заболеваемости. Думаю, что больше пика не будет: сербские специалисты справятся с последующим малым потоком очень профессионально. Ну, а если возникнет необходимость, мы всегда придем на помощь", - подчеркнул Чернышов.

"Действительно, выражение чувств сербского населения надо было видеть. Можно говорить много, но слова не передадут эти ощущения. Самое важное - это то, что нам говорили военнослужащие сербской военной полиции, которые сопровождали наши группы, они говорили: "Ваши ребята работают как для себя, как для своих". Это, наверное, высшее признание для наших военнослужащих. Надо было просто быть на местах, чтобы видеть: это были действительно счастливые, благодарные лица, к нам относились, как к друзьям", - рассказал глава группы российских специалистов.

БЕЛГРАД, 7 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербский народ принял российский военных специалистов, прибывших в страну для борьбы с коронавирусом, как друзей. Об этом заявил в четверг генерал-майор Михаил Чернышов, отвечая на вопрос ТАСС.

Генерал-майор рассказал, что медики России и Сербии говорили между собой на одном языке, работали слаженно. Что касается войск РХБЗ-защиты, то российские специалисты привезли в Сербию новую технику, специализированную на обработку зданий и сооружений. Ее эффективность так поразила сербскую сторону, что было принято решение принять на вооружение сербской армии аналогичные машины до конца года. Генерал отметил высокий уровень подготовки сербских коллег, заявив, что за счет грамотного взаимодействия с сербскими коллегами военным из России удалось в полтора раза сократить время выполнения задач и расход материальных средств.

Благодарность сербских ветеранов

Заслуги российских военных специалистов отметили президент страны Александар Вучич, министр обороны Александар Вулин и другие. Отдельную благодарность российским военным выразили ветераны элитного сербского спецподразделения - 63-й десантной бригады.

"Общество ветеранов десантной бригады состоит из офицеров, прапорщиков и солдат, которые внесли большой вклад в защиту сербского народа, особенно они отличились в 1999 году во время бомбардировок НАТО. Мы активно поддерживали меры правительства в связи с коронавирусом. Нам было очень важно, что по запросу правительства Сербии прибыла помощь из России в виде специалистов и техники. Мы были поражены тем, что удалось сделать здесь группе российских специалистов во главе с генералом Чернышовым, поэтому мы в меру своих сил постарались выразить наше уважение и благодарность за все, что они сделали", - рассказал ТАСС председатель общества Видое Ковачевич.

В ходе церемонии в Доме армии Сербии в четверг ветераны-спецназовцы вручили российским коллегам благодарственные грамоты и почетный знак 63-й десантной бригады, отметив, что ранее такой же знак был вручен министру иностранных дел России Сергею Лаврову в честь 180-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, ветераны передали футболку с эмблемой бригады министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Помощь России

Число жертв коронавируса в Сербии достигло 203, инфицирован 9 791 человек. С сегодняшнего дня в стране отменено чрезвычайное положение и комендантский час, восстанавливается работа общественного транспорта, открылись рестораны и кафе. С 8 мая начнут работать торговые центры, а с 18 мая планируется восстановить авиасообщение.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

В целом российский сводный отряд, действующий в Республике Сербия, провел комплекс дезинфекционных мероприятий на 156 объектах в 30 городах, в том числе обработал более 320 зданий и сооружений общей площадью более 1,42 млн кв. метров, 65 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 470 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 780 пациентов, инфицированных новым коронавирусом.