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Голикова поручила рассмотреть депутатское обращение по проблеме домашнего насилия

Этим вопросом займутся МВД, Минздрав, Минтруд, Минюст, Минкомсвязь и Роспечать
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение пяти министерствам, а также Роспечати совместно рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия. Об этом сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера.

"Татьяна Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати проработать обращение депутатов по поводу домашнего насилия", - сообщили в секретариате.

Ранее РБК с ссылкой на письмо депутатов сообщило, что депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием, обратились к Голиковой с просьбой ускорить принятие законопроекта. В обращении они отмечали значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса.

В конце ноября законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала ранее депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января.

Документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.

В новость были внесены изменения (16:56 мск) — уточняется фамилия по тексту.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРоднина, Ирина Константиновна"Единая Россия"Савастьянова, Ольга ВикторовнаПушкина, Оксана Викторовна
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