{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Санья вошел в число самых популярных городов Китая у туристов в период майских праздников

С 1 по 5 мая туристическая отрасль острова Хайнань обслужила порядка 1,3 млн отдыхающих

САНЬЯ /Китай/, 7 мая. /ТАСС/. Город Санья в южной китайской провинции Хайнань наряду с Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) и Шанхаем вошел в список самых популярных у туристов мест в КНР для посещения в период прошедших майских праздников. Соответствующие данные содержатся в докладе крупнейшего китайского туристического онлайн-агентства Ctrip.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

За пять дней праздничных выходных в Китае зафиксирован рост активности граждан в плане совершения туристических поездок в различные регионы страны, что связано с улучшением эпидемиологической ситуации. В городе Санья, являющимся одним из самых любимых курортов у китайцев, также наблюдался значительный приток туристов. Только за первый день майских выходных в популярном у туристов местечке под названием Тянья Хайцзяо (парк "Край света") поток посетителей вырос с 300 до 3,5 тыс. человек.

Заполненность гостиниц в самом городе и прилегающих районах, указывается в докладе, достигала порядка 60%. Впрочем, восстановить турпоток на основных достопримечательностях города пока не представляется возможным из-за действующих карантинных мер, которые предусматривают ограничение ежедневного числа посетителей до 30% от обычного уровня.

Согласно официальным данным, туристы в период общенациональных выходных по случаю Дня трудящегося потратили с 1 по 5 мая в провинции Хайнань более 994 млн юаней (свыше $140 млн по текущему курсу). За указанный период туристическая отрасль острова обслужила порядка 1,3 млн отдыхающих, из них около 60% посетили панорамные достопримечательности - парки, лесные и прибрежные зоны отдыха, вулканы, пагоды. Согласно подсчетам, за пять дней более 71 тыс. человек совершили покупки в магазинах беспошлинной торговли Хайнаня, потратив 298 млн юаней ($42 млн).

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2019 году провинцию Хайнань посетили свыше 83 млн туристов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Вологодской области до 1 июня продлили режим самоизоляции
Глава региона Олег Кувшинников при этом отметил, что в области в первую очень нужно восстановить работы промышленных предприятий, строительной отрасли, лесного сектора и сельского хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС