Санья вошел в число самых популярных городов Китая у туристов в период майских праздников

САНЬЯ /Китай/, 7 мая. /ТАСС/. Город Санья в южной китайской провинции Хайнань наряду с Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) и Шанхаем вошел в список самых популярных у туристов мест в КНР для посещения в период прошедших майских праздников. Соответствующие данные содержатся в докладе крупнейшего китайского туристического онлайн-агентства Ctrip.

За пять дней праздничных выходных в Китае зафиксирован рост активности граждан в плане совершения туристических поездок в различные регионы страны, что связано с улучшением эпидемиологической ситуации. В городе Санья, являющимся одним из самых любимых курортов у китайцев, также наблюдался значительный приток туристов. Только за первый день майских выходных в популярном у туристов местечке под названием Тянья Хайцзяо (парк "Край света") поток посетителей вырос с 300 до 3,5 тыс. человек.

Заполненность гостиниц в самом городе и прилегающих районах, указывается в докладе, достигала порядка 60%. Впрочем, восстановить турпоток на основных достопримечательностях города пока не представляется возможным из-за действующих карантинных мер, которые предусматривают ограничение ежедневного числа посетителей до 30% от обычного уровня.

Согласно официальным данным, туристы в период общенациональных выходных по случаю Дня трудящегося потратили с 1 по 5 мая в провинции Хайнань более 994 млн юаней (свыше $140 млн по текущему курсу). За указанный период туристическая отрасль острова обслужила порядка 1,3 млн отдыхающих, из них около 60% посетили панорамные достопримечательности - парки, лесные и прибрежные зоны отдыха, вулканы, пагоды. Согласно подсчетам, за пять дней более 71 тыс. человек совершили покупки в магазинах беспошлинной торговли Хайнаня, потратив 298 млн юаней ($42 млн).

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2019 году провинцию Хайнань посетили свыше 83 млн туристов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.