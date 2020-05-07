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Суд продлил арест фигурантам дела "Нового величия"

Прения сторон состоятся 19 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в четверг продлил меру пресечения фигурантам дела экстремистского движения "Новое величие" до 17 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня рассмотрены ходатайства об изменении меры пресечения подсудимым. Вместе с тем судом вынесено постановление о продлении подсудимым меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста на 3 месяца, то есть по 17 августа. Судебное заседание состоится 19 мая в 16:00. Судебное следствие закончено", - сказали в пресс-службе.

Как отметил адвокат одного из обвиняемых Максим Пашков, вероятнее всего, 19 мая состоятся прения сторон.

Дело "Нового величия"

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, под домашний арест отправлены Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов, который арестован заочно и объявлен в международный розыск. Дело в отношении Гаврилова выделено в отдельное производство.

Ранее Люблинским судом был осужден участник движения Павел Ребровский, однако в ходе рассмотрения жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний. Реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде и вернули уголовное дело на новое рассмотрение. Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение фигурант дела Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".

Слушание уголовного началось в июне прошлого года. В ходе заседаний был допрошен ключевой свидетель Руслан Д., по словам которого участники "Нового величия" планировали создать четкую структуру своего объединения, куда бы входили финансовый, агентурно-вербовочный отделы и отдел активного действия, который "должен был заниматься организацией не совсем законных акций", в том числе несогласованных митингов. Кроме того, засекреченный свидетель отметил, что вместе с Костыленковым оплачивал аренду офиса для организации с помощью паспорта подставного лица. Адвокаты обвиняемых неоднократно заявляли, что считают Руслана Д. агентом правоохранительных органов, требуя раскрыть его личность. Однако суд отклонил их просьбу.

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