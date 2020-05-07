Около 2 млн человек зарегистрировались для участия в акции "Бессмертный полк - онлайн"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Около 2 млн граждан подали заявки на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн", которая пройдет в День Победы, сообщил в четверг сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров в ходе онлайн-конференции.

"Чуть больше недели прошло с того момента, когда мы в этой студии презентовали этот проект, за столь небольшое время мы уже получили около 2 млн заявок на участие", - заявил Макаров.

По его словам, количество заявок увеличивается с каждым днем, таких "внушительных результатов" удалось достичь в том числе благодаря СМИ, которые рассказывали о проекте.

Макаров отметил, что поскольку традиционно шествие "Бессмертного полка" начиналось в 15 часов, организаторы решили принимать анкеты для участия в онлайн-шествии до 15:00 мск 9 мая. Онлайн-шествие начнется 9 мая в Петропавловске-Камчатском в 11 часов и продлится не один день. "Технические возможности не позволяют нам за один день показать несколько миллионов человек так, чтобы можно было внимательно и с большим уважением рассмотреть ветеранов, прочитать их имена. Поэтому шествие в Сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется для того, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками нашего виртуального полка, шагающего по Красной площади", - подчеркнул Макаров.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах, на портале "Бессмертного полка России" (www.polkrf.ru и www.polk.press).