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Проживающие на Ямале ветераны Великой Отечественной войны получили денежные выплаты

В регионе проживает 356 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 4 240 детей войны

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получили денежные выплаты в честь 75-летия Победы. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"150 тыс. рублей предусмотрено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей; 75 тыс. рублей - лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 60 тыс. рублей - труженикам тыла; 45 тыс. рублей - вдовам участников Великой Отечественной войны; 15 тыс. рублей - детям войны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все выплаты произведены автоматически на основании данных, содержащихся в органах социальной защиты населения. Каких-либо сведений или документов ветеранам дополнительно предоставлять не пришлось.

"В регионе проживает 356 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 13 ямальцев - это участники и инвалиды войны. Хочу отметить, что в регионе принято решение о денежных выплатах детям войны, таких на Ямале проживает 4 240 человек", - приводит пресс-служба слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой.

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