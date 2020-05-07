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Пандемия коронавируса нового типа

Британия планирует незначительно ослабить карантин с 11 мая

Карантин в стране был введен 23 марта

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует лишь незначительно ослабить карантин с 11 мая. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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"Любое ослабление правил [социального дистанцирования] на следующей неделе будет очень ограниченным, - сказал сотрудник премьерской канцелярии. - Мы находимся на критически важном этапе борьбы с вирусом и не будем делать ничего, что могло бы свести на нет усилия британской общественности и те жертвы, на которые ей пришлось пойти".

Введенный в стране 23 марта карантин был ранее продлен до 7 мая, однако Джонсон лишь в воскресенье планирует ознакомить жителей страны с правительственным планом по постепенному снятию введенных ограничений. Как заявил представитель премьера, Англия, Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия, ранее совместно объявившие о введении карантина, будут координировать усилия и при его постепенной отмене. При этом первый министр Шотландии Никола Стерджен в четверг уже объявила о продлении карантина на три недели.

В британском правительстве опасаются, что слишком раннее или чрезмерное ослабление введенных ограничений приведет ко второй волне эпидемии, что еще больше навредит системе общественного здравоохранения и экономике королевства. Одним из условий для ослабления карантина должно стать массовое тестирование населения на заражение новым коронавирусом и наличие антител в сочетании с выявлением и изоляцией лиц, контактировавших с заболевшими. В среду Джонсон пообещал, что к концу мая в стране будет проводиться по 200 тыс. анализов на заражение новым коронавирусом в сутки. Британское правительство также планирует привлечь 18 тыс. человек к работе по выявлению потенциальных заразившихся. Существенно облегчить задачу должно специальное приложение для мобильных телефонов, которое на этой неделе начали тестировать на острове Уайт, расположенном в проливе Ла-Манш.

По информации британского Минздрава, на 6 мая количество летальных исходов в Великобритании превысило 30 тыс., число подтвержденных случаев инфицирования составило более 200 тыс. Страна вышла на второе место в мире после США по числу смертей, связанных с новым коронавирусом.

При этом, согласно подсчетам британского Центра экономических и деловых исследований, каждый день карантина обходится экономике страны примерно в £2,4 млрд (около $3 млрд по текущему курсу). Согласно обновленным в четверг прогнозам Банка Англии, падение ВВП Соединенного Королевства в 2020 году составит 14%, но в 2021 году ВВП вырастет на 15%.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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