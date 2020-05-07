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Пандемия коронавируса нового типа
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Промпредприятия Москвы обяжут протестировать на коронавирус не менее 10% работников

С 1 июня проводить такой объем тестов будут каждые 15 дней

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Все промышленные предприятия Москвы обязаны в период до 31 мая протестировать не менее 10% своих сотрудников на коронавирус. Об этом сообщает в четверг пресс-служба заместителя столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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"Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней", - говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что в тех организациях, где социальную дистанцию между стационарными рабочими местами обеспечить нельзя, должны быть установлены разделительные перегородки.

В пресс-службе напомнили, что, согласно указу мэра Сергея Собянина, с 12 мая в столице смогут возобновить работу предприятия автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена. "В общей сложности вернуться к работе смогут порядка 200 тыс. человек", - отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.

В частности, по данным властей, в период ограничений лишь 350 из 720 промпредприятий мегаполиса продолжали свою работу. "Это ОПК, пищевая и фармацевтическая отрасли, производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, которые помогают бороться с распространением эпидемии", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь заммэра считает очень важным, чтобы люди не теряли источник дохода, а экономика столицы могла как можно быстрее восстановиться. "И мы понимаем, что предприятия, которые могут хотя бы частично вести свою деятельность в режиме самоизоляции, стараются адаптироваться к текущим условиям. Однако далеко не все производства могут продолжать работу в удаленном режиме", - продолжил Ефимов.

С этой целью, заметил заммэра, власти столицы совместно с производствами, которые остановить невозможно (в первую очередь производство средств защиты, медицинских товаров, а также пищевая промышленность), разработали план поэтапного восстановления. "На протяжении последних двух недель были выработаны меры безопасности, которые необходимо внедрить на каждом производстве для защиты здоровья сотрудников, и сегодня промышленность столицы готова к работе", - заключил Ефимов.

В новость были внесены изменения - (17:25 мск) - добавлены подробности.

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