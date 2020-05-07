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В Коми в мае начнут выплачивать по 5 тыс. рублей безработным, оставшимся без пособия

Для получения средств гражданам не потребуется дополнительных документов или обращений в службу занятости

СЫКТЫВКАР, 7 мая. /ТАСС/. Первые единовременные выплаты по 5 тыс. рублей в помощь безработным в Республике Коми, которые остались без максимального пособия по безработице, выплатят в мае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"На единовременную денежную выплату смогут претендовать не имеющие права на максимальное пособие по безработице граждане, которые зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Выплата им будет начислена в беззаявительном порядке, то есть никаких дополнительных документов или обращений в службу занятости от граждан не потребуется. Первые перечисления средств начнутся в мае", - говорится в сообщении.

По данным министерства труда, занятости и социальной защиты региона, выплаты предусмотрены на тех жителей, которые, например, трудились по краткосрочному трудовому договору и уволились до 1 марта 2020 года либо вообще не состояли в трудовых отношениях, а оказывали услуги по договорам гражданско-правового характера, лишились дохода, зарегистрировались в качестве безработных, но при этом не могут претендовать на максимальное пособие по безработице в размере МРОТ - 12 130 рублей с учетом северного районного коэффициента.

Такую помощь распорядился оказать ранее врио главы Коми Владимир Уйба, поскольку на этих граждан не распространяется действие федеральной нормы о выплате максимального пособия по безработице в размере федерального прожиточного минимума с учетом районного коэффициента и они не могут оперативно получить статус малоимущих и воспользоваться в связи с этим социальной помощью. Им будет единовременно выплачено по 5 тыс. рублей. Получателей этой помощи в Коми более 5 тыс. человек.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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