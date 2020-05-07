Военные привели в порядок более 100 мемориалов в Новочеркасске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 150-й Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии завершили реставрацию и благоустройство более 100 памятных мест в Ростовской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе масштабной работы на территории Новочеркасска военнослужащие ЮВО провели работы на более чем 100 воинских захоронениях, братских могилах, мемориалах и памятниках.

Военные отреставрировали мемориалы на братских могилах воинов, погибших при освобождении Новочеркасска в 1943 году и павших в годы Великой Отечественной войны, а также памятник погибшим на войне летчикам.

Кроме того, мотострелки восстановили портреты и фамилии участников Великой Отечественной войны на монументах, выполнили ремонт ограждений и плит, отреставрировали более 20 мемориальных досок, отметили в пресс-службе.