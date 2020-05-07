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В России летняя оздоровительная кампания может охватить около 5 млн детей

Более 41,5 тыс. организаций детского отдыха планируют приступить к работе, отметили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Более 41,5 тыс. организаций детского отдыха планируют приступить к работе в летнюю оздоровительную кампанию, они могут охватить около 5 млн детей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Принимая во внимание, что в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года к работе планируют приступить более 41,5 тыс. организаций отдыха и оздоровления с охватом около 5 млн. детей, Генеральная прокуратура ориентировала прокуроров субъектов РФ на системную организацию надзора за исполнением законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей", - отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуроры нацелены на пресечение фактов оказания таких услуг в не приспособленных для этого местах, деятельности детских лагерей в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В прошлом году по результатам прокурорских проверок выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона, прокурорами была пресечена деятельность более 100 организаций и частных лиц в 10 субъектах РФ, оказывавших услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в не приспособленных для этого местах, без разрешительной документации, с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического и трудового законодательства.

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