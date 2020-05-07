В Новгородской области разработают механизм поддержки жителей, лишившихся работы

"С 1 июня для тех людей, кто потерял работу ранее 1 марта и не попал под дополнительные выплаты службы занятости, мы разработаем механизм социальной поддержки, связанный с общественными работами", - сказал Никитин.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Власти Новгородской области разработают дополнительный механизм поддержки жителей области, которые потеряли работу ранее 1 марта и не попали под социальные выплаты. Он начнет действовать с 1 июня, сообщил в четверг в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом губернатор региона Андрей Никитин.

Он добавил, что временное трудоустройство, связанное с общественными работами, будет организовано на два месяца: июнь и июль. Кроме того, в ходе заседания глава региона поручил Министерству образования Новгородской области подготовить документы о назначении компенсаций преподавателям учебных заведений. Они восполнят затраты педагогов по использованию средств связи во время дистанционного формата обучения, на которое образовательные организации перешли из-за ситуации с распространением коронавируса.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 7 мая в Новгородской области зарегистрировано 438 (21 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом. 58 выздоровевших жителей региона выписаны из больницы, шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.