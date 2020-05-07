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Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородские власти организовали более 600 мест для обсервации

Губернатор Глеб Никитин заявил, что приезжающие в регион должны будут пройти двухнедельный карантин в обсерваторе за свой счет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Более 600 мест создано в нижегородских отелях и санаториях для обсервации людей, приезжающих из других регионов страны, сообщил журналистам в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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"Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. В это непростое время мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион. Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае обязателен двухнедельный карантин", - пояснил Никитин.

По его словам, приезжающие в регион должны будут пройти двухнедельный карантин в обсерваторе за свой счет. В настоящее время въезд на территорию области не ограничен для тех, кто приезжает в регион специальным автотранспортом (полиция, скорая помощь, пожарные и другие), водителей, которые занимаются доставкой грузов и пассажирскими перевозками, работников предприятий, чья деятельность не приостановлена по указу губернатора, а также тех, кто может подтвердить, что едет через территорию региона транзитом.

Все приезжающие в Нижегородскую область должны иметь подтверждающие документы (паспорт, свидетельство о регистрации, путевой лист или сопроводительные документы на грузы), а также обязательно оформить QR-код или номер заявки на перемещение по городу на портале "Карта жителя Нижегородской области".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625.

Нижегородская область входит в первую пятерку регионов России по числу зараженных. По данным на 7 мая, подтверждено 3 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека умерли, 510 пациентов выписаны из больниц региона.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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