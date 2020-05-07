Жителям Северной Осетии рекомендовали на похоронах собираться не более чем по 50 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии рекомендовало в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом ограничить на похоронах число участников поминальных мероприятий и собираться не более чем по 50 человек. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на рекомендации, разработанные управлением.

По традиции на похоронах в Северной Осетии собираются от 200 человек, число участников достигает нескольких тысяч.

"По возможности ограничить число участников похоронных (поминальных) мероприятий ближайшими родственниками и соседями, не более 50 человек. Обеспечить участников похоронных (поминальных) мероприятий средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, повязки, перчатки)", - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, необходимо также обеспечить наличие дезинфицирующих средств для контактных поверхностей и рук. Во время прощальной церемонии и организации поминальных столов обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 м между присутствующими.

Лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется не нарушать режим самоизоляции и воздержаться от посещения похорон и поминок.

Всего в Северной Осетии зарегистрировано 1 436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 1 107 человек находятся на амбулаторном лечении, 10 человек умерли, 256 выздоровели.