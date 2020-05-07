Российские военные передали итальянцам госпиталь в Бергамо

БЕРГАМО, 7 мая. /ТАСС/. Российские военные передали итальянцам полевой госпиталь в Бергамо, развернутый специалистами Минобороны РФ для оказания помощи. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"В соответствии с решением о завершении российской гуманитарной операции в Итальянской Республике военные медики Минобороны России завершили передачу итальянским специалистам отделения интенсивной терапии и терапевтического отделения полевого госпиталя Бергамо, где в течение месяца проводили прием и оказание помощи больным коронавирусной инфекцией", - указали в Минобороны.

С началом работы полевого госпиталя в Бергамо с 6 апреля по 7 мая российские военные специалисты приняли на лечение 115 заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время 76 пациентов выздоровели и были выписаны.

В российском военном ведомстве рассказали, что в качестве гуманитарной помощи отделения полевого госпиталя переданы со штатным медицинским оборудованием и имуществом.

Накануне отъезда российских военных специалистов в полевом госпитале состоялся митинг, на котором слова признательности медикам из РФ выразили представители органов власти области Ломбардия, города Бергамо, военного руководства и персонала госпиталя.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале Бергамо, входили врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурили российские переводчики, которые помогали в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами. Для работы в госпитале с российской стороны были задействованы восемь врачебно-сестринских бригад в составе 32 медицинских специалистов. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в три смены.