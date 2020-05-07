На Ямале более 500 детей КМНС перевели на дистанционное обучение

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 576 детей представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) переведены на дистанционное образование в связи с распространением коронавируса. Ученики 8-11 классов остались завершать учебный год в школах интернатах, но с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

По данным регионального оперативного штаба, на 7 мая в ЯНАО зарегистрировано 1 018 случаев коронавирусной инфекции. При этом первые случаи заражения были зафиксированы 2 апреля.

"567 обучающихся в интернатах учеников 8-11 классов приступили к дистанционной учебе. Для них обеспечены максимально безопасные условия: дети расселены по два человека в комнате, каждому выдан нетбук. В учреждениях предприняты повышенные меры профилактики: обработка помещений дезинфицирующими средствами, уборка несколько раз в день, использование бактерицидных приборов, ежедневный трехразовый медицинский фильтр детей и сотрудников - измерение температуры тела, осмотр зева, контроль общего состояния детей", - сообщили в пресс-службе.

При этом для ямальских воспитанников интернатов с 1 по 7 класс учебный год был завершен досрочно. Предполагается, что программный материал за апрель и май ребята изучат в сентябре-октябре с последующей аттестацией за учебный год. Дети были доставлены к родителям в тундру и отдаленные поселки бортами вертолетов с продуктовыми наборами и сезонными вещами.

Нетбуки для учащихся

Всего в Ямало-Ненецком автономном округе числятся более 75 тыс. учащихся, при этом 11,5 тыс. ребят не имели дома компьютера и не могли подключиться к онлайн-урокам. Поэтому региональными властями было принято решение о выдачи нетбуков.

"В образовательных учреждениях составили расписание занятий, учитывая предельную нагрузку на сеть Интернет и требования санитарных норм экранного времени для детей. Уроки для учеников начальной школы решено организовать с утра, когда родители еще находятся дома и могут помочь с подключением. Средняя школа выходит в онлайн после 10 часов утра, старшеклассники - ближе к обеду. Если происходит сбой сети, то у учителя наготове есть задания для самостоятельного изучения", - добавили в департаменте.

Для тех ребят, которые перешли на дистанционное обучение и ранее получили бесплатное питание в школах, начали доставку продуктовых наборов. В них входит все самое необходимое, чтобы родители дома смогли приготовить полноценный горячий обед своим детям: крупы, мясные консервы, хлеб, масло сливочное и растительное, овощи и фрукты, чай.

Сложности онлайн-обучения

Основной проблемой дистанционного обучения, по мнению учительницы информатики и математики школы №3 города Тарко-Сале Пуровского района Елены Безбородовой, является отсутствие возможности оказать ребенку помощь при изучении материала в режиме реального времени.

Кроме того, по ее словам, онлайн-обучение больше направлено на тех детей, которые высоко мотивированы в учебе. "А ведь есть большое количество детей, которые низко мотивированы, поэтому с ними в этом отношении сложновато", - рассуждает учительница.

Что касается технической стороны вопроса, то проблемы возникают в основном у тех ребят, которые используют мобильный интернет. "А те, что пользуется нашими конкурентоспособными провайдерами, - у тех перерывов в трансляции не возникает", - уточнила Безбородова.

По ее словам, в основном занятия проходят на платформе Zoom. Однако иногда ребята занимаются на сайтах "Я класс", "Российская электронная школа" и других.

Успеваемость учеников

Делать выводы об изменении в успеваемости учеников в связи с внедрением дистанционного обучение пока рано, считает Безбородова. По ее словам, некоторым ученикам во время такого онлайн-обучения помогают родители, поэтому невозможно составить объективную картину успеваемости.

"Полноту и объективность картины в данный момент представить невозможно, потому что многие родители находятся на "удаленке" и сидят рядом с детьми. И то, чего реально не понимает ребенок в новом материале, учитель не может понять, находясь на таком большом расстоянии. Я не знаю точно, находится ли сейчас рядом с ребенком мама или старший брат, которые могут помогать ему выполнять ту или иную работу. Когда ребенок, например, пишет работу в классе, он, конечно, может воспользоваться шпаргалкой, но, в основном, он все же пользуется теми запасами знаний, которые имеет", - рассказала Безбородова.

Как правило, ученики тратят не больше времени на онлайн-занятия, чем на обычный школьный урок. По словам учительницы школы в Тарко-Сале, продолжительность онлайн-урока меньше, чем обычного, к тому же, учителя стараются меньше нагружать детей учебой в силу того, что в сложившейся ситуации им приходится очень много времени проводить у компьютера.

"У меня сложилось впечатление, что многим ребятам, способным к обучению на среднем и высоком уровне, для усвоения материала достаточного одного урока, и у них практически не бывает домашнего задания. А те ребятки, которым требуется больше времени для усвоения материала, тратят больше времени на уроки", - подытожила Безбородова.

Большая часть Ямало-Ненецкого округа региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. На территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.