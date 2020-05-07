Шойгу пригласил министра обороны Монголии на парад в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил своего монгольского коллегу Нямаагийн Энхболда принять участие в праздновании 75-летия Великой Победы.

"К сожалению, из-за пандемии COVID-19 нам пришлось перенести военный парад на Красной площади Москвы на более поздний срок. До конца года после снятия угрозы распространения коронавирусной инфекции проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Рассчитываем, что вы лично примите участие в праздновании 75-летия Великой Победы и направите свой воинский контингент на парад", - сказал Шойгу в четверг в ходе видео-конференц-связи с министром обороны Монголии.

Шойгу отметил, что в парадный расчет механизированной колонны включен танк Т-34 с надписью "Революционная Монголия".

"Особое значение, - заявил Шойгу, - придаем выполнению поручений президентов наших стран по итогам переговоров по развитию стратегического партнерства, состоявшихся в Улан-Баторе в сентябре прошлого года. Многолетние традиции дружбы являются основой укрепления российско-монгольских отношений".

Вклад Монголии в Победу

Министр обороны РФ напомнил, что 9 мая будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Монголия, - отметил Шойгу, - первой пришла на выручку Советскому Союзу, когда на него вероломно напала гитлеровская Германия. Мы помним, какую важную поддержку оказала нам ваша страна. Для нужд фронта было поставлено порядка 500 тысяч лошадей. На собранные монгольскими гражданами пожертвования построены 53 танка, которые в составе танковой бригады "Революционная Монголия" в 1943 году вступили в свой первый бой на Курской дуге, а в 1945 году воевали в Берлине".

По оценке министра обороны РФ, большой вклад в разгром фашистов внесла авиационная эскадрилья "Монгольский арат", истребители которой также были подарены Советскому Союзу Монголией.

"Этой неоценимой помощи была посвящена выставка "Все для фронта, все для Победы", прошедшая 23 февраля в подмосковном парке "Патриот", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в честь 75-летия Победы на территории парка построены главный храм Вооруженных сил РФ и мультимедийный музейно-выставочный центр. "Галерея "Дорога памяти" хранит фотографии и данные более 33 млн участников Великой Отечественной войны, в том числе увековечивает память народов Монголии и России, совместно боровшихся с фашизмом", - сказал Шойгу.