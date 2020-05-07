В Уфу доставили 133 вахтовика с Чаяндинского месторождения

УФА, 7 мая. /ТАСС/. Самолет со 133 жителями Башкирии, вернувшимися с вахтовых работ в Чаяндинском месторождении в Якутии, приземлился в Уфе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Уфа.

Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. По данным на 6 мая, тестирование выявило наличие коронавируса у 246 человек. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков.

"В аэропорт 7 мая прибыл рейс SYL-9232 Талакан - Уфа авиакомпании "Якутия", на котором в республику вернулись 133 вахтовика из Чаяндинского месторождения. На борту воздушного судна пассажирам была проведена термометрия, после чего их пересадили в автобусы и направили в обсерватор", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что при обслуживании рейса аэропорт принял все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. "Работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты. После того, как пассажиры покинули воздушные суда, представители ГБУЗ "Республиканский центр дезинфекции" провели работы по дезинфекции бортов", - добавила собеседница агентства.

По информации аэропорта, в ночь на 8 мая ожидается еще один рейс с вахтовиками из Якутии. Он прибудет в Уфу из поселка Мирный.

Глава Башкирии Радий Хабиров 30 апреля на заседании правительства республики заявил, что к нему обратилось руководство компании "Стройранснефтегаз" с просьбой в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на Чаяндинском месторождении принять для организации режима самоизоляции 1800 вахтовых рабочих - жителей Республики Башкортостан. Хабиров отметил, что республика примет вахтовиков, несмотря на то, что это будет серьезной нагрузкой на систему здравоохранения региона.