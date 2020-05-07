В дагестанском ауле Кубачи пройдет фестиваль "Народные промыслы Юга России"

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Народные промыслы Юга России" пройдет в дагестанском ауле златокузнецов Кубачи, проект фестиваля стал победителем конкурса грантов Российского фонда культуры, итоги которого подведены 1 мая, сообщил ТАСС руководитель региональной общественной организации "Народные художественные промыслы Дагестана" Саид Ниналалов.

"В прошлом году мы провели такой фестиваль по гранту Министерства культуры России, в этом году выиграли грант Российского фонда культуры. Кубачи является самым древним центром народных промыслов в России, исторически здесь развивалось не только мастерство златокузнецов, но и обработка камня, гончарное искусство, чеканка, бронзовое литье, золотое шитье… Поэтому мы решили пригласить сюда мастеров из разных регионов России - в прошлом году были участники из Нижнего Тагила, Ельца, Республик Башкортостан и Северная Осетия-Алания, Ставропольского края. В этом году планируем наращивать количество гостей и туристов", - сказал Ниналалов.

По его словам, фестиваль изначально был запланирован на август, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса сроки его проведения, возможно, придется перенести на октябрь.

"В этом году планируется участие около 60 художников и мастеров народных промыслов. Есть гостевые дома, есть условия, места для питания и так далее… Задача фестиваля - обменяться опытом, показать нашим гостям Дагестан, окрестности Кубачи, показать нашу архитектуру, наши музеи, наше мастерство и искусство", - добавил собеседник агентства.

В рамках фестиваля планируются проведение мастер-классов, выставка-продажа изделий народных художественных промыслов, конкурсы, а также концертная программа с участием фольклорных коллективов Дагестана. Кроме того, для гостей будут организованы экскурсии по аулу Кубачи, а также в соседние селения: Амузги - древний центр, где изготавливалось холодное оружие, и село-крепость Кала-Корейш, средневековую столицу крупного феодального владения, один из центров распространения ислама в Дагестане.