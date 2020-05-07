Вечный огонь зажгли на мемориале "Зайцева гора" в Калужской области

ТАСС, 7 мая. Вечный огонь зажгли на реконструированном мемориальном комплексе "Зайцева гора" в Барятинском районе Калужской области в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"7 мая в Барятинском районе был торжественно зажжен Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Зайцева Гора". Огонь привезли из Калуги с Могилы Неизвестного Солдата. К юбилею Победы мемориал был реконструирован. До этого огонь здесь зажигали по особым датам, теперь провели газ, и огню уже не страшны погодные условия, он будет гореть вечно", - говорится в сообщении.

Мемориальный комплекс "Зайцева Гора" создан в 1959 году на месте захоронения воинов 50-й армии. Он включает в себя музей боевой славы, мемориал с памятником и орудиями, воронку, сохранившуюся со времен боев, солдатские захоронения.

"Нельзя быть равнодушным на этом памятном для многих десятков тысяч людей месте, где война с особой жестокостью и кровопролитием проходила несколько лет. Каждая пядь земли полита кровью. Десятки тысяч унесенных жизней. Еще не каждое имя увековечено", - цитирует пресс-служба правительства региона врио губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

Ожесточенные бои за Варшавское шоссе проходили в районе населенного пункта Зайцева гора с февраля 1942 года до весны 1943. По разным данным, на высоте 269,8 м погибли от 10 тыс. до 100 тыс. советских солдат.