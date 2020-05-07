{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Вечный огонь зажгли на мемориале "Зайцева гора" в Калужской области

Огонь привезли из Калуги с Могилы Неизвестного Солдата

ТАСС, 7 мая. Вечный огонь зажгли на реконструированном мемориальном комплексе "Зайцева гора" в Барятинском районе Калужской области в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"7 мая в Барятинском районе был торжественно зажжен Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Зайцева Гора". Огонь привезли из Калуги с Могилы Неизвестного Солдата. К юбилею Победы мемориал был реконструирован. До этого огонь здесь зажигали по особым датам, теперь провели газ, и огню уже не страшны погодные условия, он будет гореть вечно", - говорится в сообщении.

Мемориальный комплекс "Зайцева Гора" создан в 1959 году на месте захоронения воинов 50-й армии. Он включает в себя музей боевой славы, мемориал с памятником и орудиями, воронку, сохранившуюся со времен боев, солдатские захоронения.

"Нельзя быть равнодушным на этом памятном для многих десятков тысяч людей месте, где война с особой жестокостью и кровопролитием проходила несколько лет. Каждая пядь земли полита кровью. Десятки тысяч унесенных жизней. Еще не каждое имя увековечено", - цитирует пресс-служба правительства региона врио губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

Ожесточенные бои за Варшавское шоссе проходили в районе населенного пункта Зайцева гора с февраля 1942 года до весны 1943. По разным данным, на высоте 269,8 м погибли от 10 тыс. до 100 тыс. советских солдат.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКалужская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Предприниматели протестуют в центре Варшавы из-за мер в связи с коронавирусом
Организаторы акции называют этот протест крупнейшим в истории среди подобных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС