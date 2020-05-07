Эксперт: активное распространение коронавируса в России сохранится до июня

"Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом Малинникова также предположила, что распространение вируса может продолжиться и после июня. "Я надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам и наши мероприятия не дадут более чем 100 дней этому вирусу циркулировать", - сказала она. Кроме того, по словам инфекциониста, коронавирус может стать сезонным, таким как грипп и ОРВИ.