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Пандемия коронавируса нового типа
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Эксперт: активное распространение коронавируса в России сохранится до июня

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может стать сезонным, таким как грипп и ОРВИ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Активное распространение новой коронавирусной инфекции среди жителей России будет продолжаться до июня, сообщила в четверг главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

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"Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24"

При этом Малинникова также предположила, что распространение вируса может продолжиться и после июня. "Я надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам и наши мероприятия не дадут более чем 100 дней этому вирусу циркулировать", - сказала она. Кроме того, по словам инфекциониста, коронавирус может стать сезонным, таким как грипп и ОРВИ.

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