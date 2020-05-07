В Калмыкии после коронавируса выздоровела 90-летняя вдова участника ВОВ

ЭЛИСТА, 7 мая. /ТАСС/. Жительница Калмыкии Надежда Мукабенова, которую госпитализировали с коронавирусом в канун ее 90-летия, выздоровела и выписана из инфекционного госпиталя Элисты, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Надежда Бамбушевна Мукабенова стала самой возрастной пациенткой Элистинского инфекционного госпиталя №2. В свои годы она смогла победить болезнь, излечившись от новой коронавирусной инфекции. Пожилая женщина поступила в больницу как раз в канун своего 90-летия - 14 апреля, заразившись дома от детей, не знавших о том, что они инфицированы", - говорится в сообщении.

Глава региона Бату Хасиков пожелал пенсионерке здоровья. "Искренне желаю крепкого здоровья всем жителям Калмыкии и Надежде Бамбушевне - вдове участника Великой Отечественной войны, бабушке девяти внуков и пятнадцати правнуков! А нашим медицинским работникам - огромное спасибо за ежедневный тяжелый труд, за ответственный и профессиональный подход к своему делу, за сохраненные жизни и здоровье", - написал на своей странице в Instagram глава республики.