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Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии после коронавируса выздоровела 90-летняя вдова участника ВОВ

Надежда Мукабенова стала самой пожилой пациенткой Элистинского инфекционного госпиталя №2

ЭЛИСТА, 7 мая. /ТАСС/. Жительница Калмыкии Надежда Мукабенова, которую госпитализировали с коронавирусом в канун ее 90-летия, выздоровела и выписана из инфекционного госпиталя Элисты, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Надежда Бамбушевна Мукабенова стала самой возрастной пациенткой Элистинского инфекционного госпиталя №2. В свои годы она смогла победить болезнь, излечившись от новой коронавирусной инфекции. Пожилая женщина поступила в больницу как раз в канун своего 90-летия - 14 апреля, заразившись дома от детей, не знавших о том, что они инфицированы", - говорится в сообщении.

Глава региона Бату Хасиков пожелал пенсионерке здоровья. "Искренне желаю крепкого здоровья всем жителям Калмыкии и Надежде Бамбушевне - вдове участника Великой Отечественной войны, бабушке девяти внуков и пятнадцати правнуков! А нашим медицинским работникам - огромное спасибо за ежедневный тяжелый труд, за ответственный и профессиональный подход к своему делу, за сохраненные жизни и здоровье", - написал на своей странице в Instagram глава республики.

Выписавшуюся из больницы бабушку часто навещают внуки и правнуки, но общаются с ней исключительно через оконное стекло: после болезни Надежда Бамбушевна еще слаба, да и семья находится на изоляции, добавили в пресс-службе Минздрава.

По данным оперштаба республики, в Калмыкии по состоянию на четверг зарегистрировано 407 случаев заражения коронавирусом, ежедневный прирост больных с коронавирусной инфекцией составляет порядка 30 человек. В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, из них шесть - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели 79 человек с коронавирусом, умерли пять человек.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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