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Штраф для предприятий за отсутствие масок у сотрудников составит до 300 тыс. рублей

Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 30 до 50 тыс. рублей
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников действующих предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"Протоколы об административной ответственности за несоблюдение масочного и перчаточного режима могут быть составлены как в отношении физического лица, так и в отношении организаций, которые не обеспечивают санитарный режим сотрудников. Эти правонарушения регламентируются федеральным и московским кодексами об административных правонарушениях. Для юридических лиц штрафы кратно выше, чем для физлиц: за первое нарушение - 100 тыс. рублей, повторное - до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - сказал Данчиков.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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