Источник: российские суды с 12 мая начнут возвращаться к работе в обычном режиме

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Как сообщил в четверг ТАСС источник в судебной системе, об этом говорится в разосланном судам письме Судебного департамента при Верховным суде РФ от 7 мая.

В письме напоминают, что в соответствии с указом президента РФ от 28 апреля о продлении действующих мер в связи с распространением COVID-19 постановлением президиумов Верховного суда и Совета судей РФ работа судов и Судебного департамента обеспечивается минимальной возможной численностью судей и работников судов до 11 мая. Поскольку действие этих актов истекает 11 мая, "предлагается, начиная с 12 мая 2020 года, осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием, за исключением тех, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указаной инфекцией", говорится в письме.

При работе судов должны соблюдаться требования главного санитарного врача РФ и условия режима повышенной готовности в соответствующем субъекте РФ, в том числе правила социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организация судебных заседаний должна вестись с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в субъекте РФ.

Ранее в Московском областном суде сообщили ТАСС, что с 12 мая планируется возобновить слушания уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях. Кроме того, Мособлсудом с 13 мая планируется возобновление слушаний гражданских и административных дел.

Режим ограничений при посещении и рассмотрении дел в российских судах действовал до 30 апреля, а затем был продлен до 11 мая включительно. В судах, в частности, был приостановлен личный прием граждан, судьям было рекомендовано рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности, а также дела в порядке приказного и упрощенного производства.