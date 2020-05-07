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В МЧС заявили о возможном возникновении засухи на юге России и смерчей в Сибири

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил о предпосылках некоторых аномалий в южных регионах европейской части страны

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Засуха, возможно, возникнет в этом году в южных регионах России, об этом в интервью "Российской газете" сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Сейчас еще рано утверждать со всей точностью, но предпосылки некоторых аномалий имеются в южных регионах европейской части России. Я имею в виду опасность формирования там засухи. Мы полагаем, что в связи со складывающейся обстановкой стоит ожидать увеличения количества смерчей, а также иных опасных конвективных явлений, включая ливни, грады, шквалы", - сказал он.

Все это Чуприян связал с повышением температуры и влажности. При этом опасные природные явления начинают происходить там, где их раньше не было. "Традиционно с мая по август смерчи наблюдаются в средней полосе России, до Урала, особенно подвержены подобным явлениям побережья Черного и Каспийского морей. Но в последние годы единичные случаи зафиксированы как на севере европейской части России, так и в регионах Сибири", - отметил первый замминистра.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам МЧС, в России прогнозируется очень жаркое лето. В связи с этим в Центральной России возможны торфяные пожары. В целом пожароопасный сезон продлится дольше обычного.

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Россия
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