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Пандемия коронавируса нового типа
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Эксперт рассказала, сколько займет выздоровление пациента со средней тяжестью COVID-19

Речь идет о не менее чем трех неделях

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Выздоровление пациента со средней тяжестью течения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, занимает не менее трех недель, сообщила в четверг главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

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"Все зависит от инфицирующей дозы вируса, от самого индивидуума, от организма человека. Если говорить о среднем течении заболевания и средней тяжести у пациента, то это проходит не менее, чем [через] три недели, к сожалению. Плюс еще дальше восстановительный период и реабилитация", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом человек, у которого уже не наблюдается симптомов болезни, может продолжать еще какое-то время выделять вирус. "Поэтому обследование должно быть проведено, и после первого отрицательного результата [тестирования] должен быть обязательно повторный результат. Чаще всего эти результаты отрицательные мы видим после 21 дня от начала симптомов", - сообщила Малинникова.

Только после двойного отрицательного теста можно полагать, что человек выздоровел и не является распространителем вируса, добавила она.

"На сегодняшний день считается, что если человек перенес эту инфекцию бессимптомно или в легкой форме, то в принципе он выздоровел, и надо считать себя здоровым. Надо понимать, что вирус влияет на кроветворение, мы сейчас это знаем, и на сегодняшний день для наших пациентов не желательно употребление например в продуктах витамина К", - сказала эксперт.

Об иммунитете

По словам Малинниковой, большинство пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, вырабатывает антитела к вирусу. Однако однозначно сказать, как долго у человека будет сохраняться иммунитет к инфекции, пока нельзя.

"На сегодняшний день остается этот вопрос очень открытым, прошло очень мало времени, чтобы могли с вами сказать, насколько долго сохраняется иммунитет. Сегодня мы можем только сказать, что все-таки иммунитет есть, антитела сохраняются. Титр защитных антител у каждого индивидуума свой, но большинство все-таки вырабатывает защитный титр, есть определенная защита. Как долго она продержится, здесь, конечно, вопрос, но первые месяцы, я думаю, она продержится", - полагает она.

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