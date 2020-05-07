Макрон выразил признательность народу России в связи с годовщиной Победы

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в четверг телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в преддверии празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Президент Французской Республики выразил чувства дружбы и признательности от имени народа Франции российскому народу в связи с отмечаемым в России 9 мая Днем Победы", - говорится в заявлении.

Макрон "подчеркнул важность стратегического диалога между Францией и Россией на основе общей повестки доверия и безопасности". "Общая память, которая должна нас объединять, а также ситуация, которую сейчас переживают Франция, Россия и весь Европейский континент, делают как никогда необходимым созидание мира и стабильности в Европе и во всем мире", - отметил президент Макрон.

В ходе разговора французский лидер заявил также о "солидарности Франции с Россией в противостоянии пандемии COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)". Он выразил убеждение, что "страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН должны в полной мере осуществлять свою историческую ответственность в условиях нынешнего беспрецедентного кризиса".

Как информировала в четверг пресс-служба Кремля, главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. В ходе разговора Путин, в частности, подчеркнул, что "в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте", указали в Кремле.