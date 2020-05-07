Торговые автоматы с масками и перчатками разместят на станциях метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Автоматы по продаже медицинских масок и перчаток установят в вестибюлях станций метрополитена Санкт-Петербурга. Для использованных средств индивидуальной защиты будут предусмотрены специальные контейнеры для их утилизации, сообщил вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"В вестибюлях метро мы поставим вендинговые аппараты по продаже медицинских масок и перчаток. Будут также стоять специальные контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты, впоследствии их будут специальным образом обрабатывать и утилизировать", - сказал Елин.
Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными в Санкт-Петербурге, особое внимание за их соблюдением будет уделяться в общественных местах и на транспорте, добавил вице-губернатор.
В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.