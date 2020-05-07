Торговые автоматы с масками и перчатками разместят на станциях метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Автоматы по продаже медицинских масок и перчаток установят в вестибюлях станций метрополитена Санкт-Петербурга. Для использованных средств индивидуальной защиты будут предусмотрены специальные контейнеры для их утилизации, сообщил вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"В вестибюлях метро мы поставим вендинговые аппараты по продаже медицинских масок и перчаток. Будут также стоять специальные контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты, впоследствии их будут специальным образом обрабатывать и утилизировать", - сказал Елин.