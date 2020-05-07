Захарова объяснила свои слова о застрявших за границей из-за пандемии россиянах

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Вызвавшие споры слова о туристах, которым необходимо рассчитывать финансовые возможности при путешествиях, были нацелены на предупреждение новых сложных ситуаций в будущем и могут рассматриваться исключительно в качестве рекомендации. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время прямого эфира в Instagram с директором туркомпании "Экзотик тайм" Вероникой Бирман.

Ранее Захарова подверглась критике в связи с высказываниями на тему застрявших за границей из-за пандемии коронавируса российских туристов. Ее слова ряд пользователей в интернете истолковали таким образом, будто она осуждала тех людей, которые едут на отдых, не будучи достаточно финансово обеспеченными. Именно в таком толковании пересказ ее заявлений разошелся на различных сайтах и в социальных сетях.

Мир без границ

"Все, что я говорила, никоим образом не было нацелено на то, чтобы кого-то обидеть, а просто предупредить о тех ситуациях, которые сейчас происходят с огромным количеством людей, находящихся за рубежом. И мы эти истории видим, мы ими живем. Это уже стало частью нашей истории. И вы понимаете, вот этот посыл, эта история раскрылась в том интервью. Это история боли десятков тысяч людей, потому что это боль не только тех людей, которые остались там, это боль тех людей, которые переживают за них здесь", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что сейчас ситуация значительно отличается от той, что была несколько десятков лет назад, когда отправиться в заграничное путешествие могли лишь немногие. "Это настолько естественно, что мы живем в совершенно ином мире, мире без границ, мире, который в большей степени всех объединяет и, более того, дает возможность людям воспринимать нашу планету и нашу жизнь как нечто целостное, что мне не казалось необходимым это подчеркивать", - добавила она, комментируя неверно истолкованные заявления.

"Я имела в виду, что выезд может быть по приглашению, и когда вас приглашает кто-то, то он несет всю полноту ответственности. В этом смысле это, конечно, дополнительная страховка. У нас мало кто знает, что, когда вы оформляете приглашение человеку, вы подписываетесь под обязательством по целому ряду вопросов. Это и медицина, это и жилье, это и ответственность за человека, за то, что с ним будет происходить. Вот именно в этом смысле, что это дополнительный элемент удобства, подстраховки на случай, если что-то случается. Вот и все", - пояснила дипломат.

В то же время официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что о каких-то обязательных требованиях речь не идет. "Мы не говорим о том, как должно быть. Не идет речь ни о каком долженствовании, - продолжила она. - Человек должен делать только так, как он хочет, в рамках закона. Как он хочет ехать: организованным туристом или самостоятельно, либо по приглашению - как угодно. Это его личный выбор".

Захарова отметила, что "никто - ни государство, ни общество - не может человеку диктовать, как ему строить свою жизнь". "Но при этом, может быть, через рассказ о таком опыте возможно предупредить то, что человек попадет в какую-то экстраординарную ситуацию, максимально как-то себя подстрахует", - добавила она.

Поддержка туризма

Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что МИД РФ последовательно поддерживает выездной туризм и способствует его развитию.

"В ходе зарубежных визитов министра иностранных дел один из самых распространенных элементов - это, конечно подписание соглашений о безвизовых обменах, об облегчении формальностей, связанных с поездками граждан. Это составная часть работы", - обратила внимание Захарова.

"Есть просто реальность, связанная с той работой по содействию в возвращении граждан, которую мы ведем, но с точки зрения базовых установок по развитию контактов и содействию развития туризма для нас ничего не изменилось, о чем [министр иностранных дел РФ] Сергей Лавров, в общем-то, и говорил две или три недели назад", - добавила она.