В Роспотребнадзоре назвали напряженной эпидемиологическую ситуацию в Петербурге

"Я могу оценивать в настоящее время санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе как еще напряженную. <…> На сегодня в регионе темпы прироста заболеваемости продолжают оставаться на достаточно напряженном уровне, хотя у нас не очень высокие цифры прироста, но прирост сохраняется. Решение вопросов о послаблении режима может быть только после того, как темпы прироста не будут превышать 2%. На сегодня темы прироста составляют от 7 до 8%", - рассказала Башкетова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса в Санкт-Петербурге напряженная, послабление режима ограничений может начаться только после снижения темпа прироста новых заразившихся. Об этом в четверг в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщила главный санитарный врач по городу Наталья Башкетова.

Она также отметила, что пока сложно сказать, с какого момента начнется точка отсчета для начала введения смягчений в режиме ограничений. По словам главного санитарного врача, на первом этапе возможно послабление в части работы промышленных предприятий.

"На сегодня в городе работают порядка 50% предприятий, которые расположены на территории Санкт-Петербурга и первый этап послабления - это включение в режим работы промышленного комплекса города", - отметила Башкетова. При этом, по мнению главы регионального управления Роспотребнадзора, даже после смягчения режима, "жизнь не будет прежней".

"Все равно нужно будет соблюдать дистанцию социальную, общественное разобщение, нужно будет обязательно носить маски, соблюдать дезинфекционный режим, мыть руки - это останется в нашей жизни на долгое время", - сказала Башкетова.

По последним данным, в Петербурге выявлено 6 190 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 552 человека, умерли 44.