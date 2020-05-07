Посольство РФ напомнило австрийским СМИ о роли СССР в освобождении Австрии

ВЕНА, 7 мая. /ТАСС/. Граждане Австрии в целом помнят о событиях Второй мировой войны, но, к сожалению, ряд СМИ республики в преддверии Дня Победы публикуют пропагандистские материалы времен холодной войны. Об этом говорится в четверг в комментарии посольства России в Вене в Facebook в отношении некоторых публикаций австрийской прессы по случаю 75-летия освобождения страны от нацизма.

"<...> Культура памяти в Австрии находится на высоком уровне. Так, по нашему опыту, можно сказать про большинство австрийцев, в том числе о тех, кто хорошо помнит освобождение своей страны от нацизма. К сожалению, у целого ряда персон здесь более короткая память. По каким бы то ни было причинам, - подчеркнуло посольство. - <...> Задача сегодняшнего дня - чтить память жертв величайшей гуманитарной катастрофы человечества. За победу над нацизмом - чумой XX века - на австрийской земле заплатили своей жизнью 26 тыс. красноармейцев. Этой жертвой они заслужили уважение и надлежащее почтение со стороны будущих поколений".

Молчание о вкладе СССР

Как указала российская дипломатическая миссия, австрийские газеты посвятили 75-летию освобождения Европы и окончания Второй мировой войны множество материалов, и большинство из них почти объективны. "В некоторых же, напротив, на удивление встречаются понятия, перекочевавшие на страницы современных газет напрямую из западной пропаганды времен холодной войны: к самым безобидным выражениям в отношении бойцов Красной Армии можно отнести такие как "жестокие захватчики" или "грабители-оккупанты". На некоторые из приведенных "фактов" волосы просто встают дыбом", - отмечает посольство.

"Что же такого ужасного сделали русские в Австрии? Мы обязаны здесь напомнить о некоторых фактах. В апреле 1945 года красноармейцы подняли над венской ратушей не советский, а австрийский флаг. Они спасли от разрушения австрийскую столицу, один из самых красивых городов Европы. <...> Во многих кварталах советские войска обходили дом за домом в поисках мин-ловушек, которые перед отходом заложили нацисты. И сегодня в Вене, например, на Соборе Святого Стефана, можно найти надписи на русском "квартал проверен", - сказано в комментарии.

Посольство напомнило, что советская сторона обеспечивала продуктами питания жителей Вены в 1945 году, восстановила к 1946 году в австрийской столице 33 моста, которые взорвали нацисты (кроме моста Райхсбрюке, который красноармейцы уберегли от взрыва). "Почти бесполезно искать информацию обо всем этом в сегодняшней австрийской прессе. Не говоря уже о причинах, по которым русские в принципе пришли в Австрию, а австрийцы были вынуждены в течение 41 дня "терпеть" ужасы войны", - указало посольство.

Австрийцы в рядах вермахта

"После аншлюса около 700 тыс. австрийцев (многие из них с восторгом) вступили в ряды НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия - прим. ТАСС), более 1,2 млн служили в германском вермахте, большинство - на Восточном фронте. И что же они там делали? Например, именно австрийские дивизии 22 июня 1941 года среди первых начали штурм Брестской крепости, а также ответственно вели "войну на истребление" против советского "унтерменша" под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Киевом, Минском, Мурманском, в Крыму и на Кавказе", - сказано в комментарии.

По данным посольства, точные цифры об австрийской роли в преступлениях нацизма, особенно в охране лагерей смерти, а также в рядах войск СС, отсутствуют до сих пор.

"Это не интересно? С оценками некоторых западных историков, согласно которым до 40% персонала концлагерей составляли урожденные австрийцы, местные эксперты решительно спорят. Так или иначе австрийцы без сомнения внесли свой страшный "вклад" в гитлеровскую агрессию против Советского Союза, - особо подчеркнуло посольство. - Многонациональный советский народ потерял во Второй мировой войне 26,6 млн человек, из которых более 15 млн были гражданскими (еще раз подчеркнем: 15 миллионов женщин, детей и пожилых людей - практически вдвое больше сегодняшнего населения Австрии!). 1 710 городов и 70 деревень уничтожены нацистами, многие вместе со всеми своими жителями. 25 миллионов человек остались без крова. <...> Сколько австрийцев знают эти числа и хотя бы слышали о них?"

Австрия в результате аншлюса в 1938 году вошла в состав нацистской Германии. Восстановление австрийской государственности началось при ее освобождении от нацистов с создания временного правительства 27 апреля 1945 года. Тогда в Австрии начался процесс денацификации, и она была разделена на четыре зоны оккупации войсками государств - членов антигитлеровской коалиции. Австрия обрела окончательную независимость в 1955 году после вывода советских, британских, американских, французских войск и подписания Государственного договора о восстановлении независимой и демократической страны.