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Консульский отдел посольства России в Абхазии возобновит прием посетителей с 12 мая

Они были прекращенный с 27 марта в связи с пандемией

СУХУМ, 7 мая. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Абхазии возобновляет с 12 мая прием посетителей, прекращенный с 27 марта в связи с мерами по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте российского посольства в четверг.

Граждане Абхазии наравне с абхазским имеют и российское гражданство, и таковых порядка 140 тыс. человек из 243 тыс. проживающих в республике. Срок действия загранпаспортов РФ у многих из них уже истек, и им требуется замена.

"12 мая консульский отдел посольства России в Абхазии возобновит прием посетителей. При этом в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции просьба при себе иметь медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

Готовые российские загранпаспорта будут выдавать ежедневно, а прием анкет на оформление пятилетних загранпаспортов с 12 мая по 2 июня будет осуществляться по разработанному и опубликованному на сайте графику.

Карантин, введенный властями Абхазии 25 марта, продлевали несколько раз, последний раз - 30 апреля, возобновив при этом работу общественного внутригородского транспорта, парикмахерских, продуктовых и вещевых рынков, но не более трех дней в неделю. В то же время сохраняются до 15 мая все остальные ограничения, в том числе на въезд в Абхазию. Пока неизвестно, будут ли власти республики продлевать действующий режим ограничений.

К настоящему моменту в Абхазии выявлено три случая заражения коронавирусом. Двое заразившихся уже выздоровели и выписаны из Гудаутского госпиталя, один пациент умер от осложнений.

Теги
АбхазияРоссия
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