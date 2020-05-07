{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Вспышка коронавируса произошла в городе Инте в Коми

Там заразились 16 человек

СЫКТЫВКАР, 7 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в городе Инте Республики Коми, там заразились 16 человек, восемь пациентов в тяжелом состоянии санавиацией доставлены в республиканскую инфекционную больницу в Сыктывкар. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.

"Сегодня ночью мы были вынуждены поднять борт санавиации от "Комиавиатранса" и направить в Инту, потому что там одновременно заболело более 15 человек. Чтобы коллег разгрузить, они не справлялись с таким количеством, мы вывезли восемь "тяжелых" пациентов в республиканскую инфекционную больницу, где они проходят весь комплекс лечения, чтобы не ставить их жизнь под угрозу", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

По данным главы Инты, руководителя администрации Ларисы Титовец, на 7 мая коронавирус подтвержден у 16 интинцев, один мужчина накануне умер. "Ожидается, что до конца текущих суток будут получены результаты исследований еще девяти человек. Роспотребнадзор и медработники продолжают отрабатывать контакты заболевших интинцев", - сообщила Титовец на своей странице во "ВКонтакте", не называя источника очага.

Как отметил руководитель региона, на сегодня под медицинским наблюдением остаются 2 584 человека. "На сегодня, 7 мая, подтверждено 782 случая заражения, прирост - 56 человек. Это в связи с тем, что мы отвезли большое количество накопившихся анализов [более 5 тыс.] в Москву. Поэтому это суммарный прирост за пять дней. Тем не менее, это лишний сигнал к тому, чтобы режим самоизоляции не нарушать. Продолжаем наращивать темпы работы лабораторий, чтобы такого количества [необработанных] анализов больше не было", - сказал Уйба.

Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.

Теги
РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число инфицированных коронавирусом на Северном Кавказе приблизилось к 8 тыс.
Почти во всех регионах округа разворачивают дополнительные коечные места для пациентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС