Вспышка коронавируса произошла в городе Инте в Коми

СЫКТЫВКАР, 7 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в городе Инте Республики Коми, там заразились 16 человек, восемь пациентов в тяжелом состоянии санавиацией доставлены в республиканскую инфекционную больницу в Сыктывкар. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.

"Сегодня ночью мы были вынуждены поднять борт санавиации от "Комиавиатранса" и направить в Инту, потому что там одновременно заболело более 15 человек. Чтобы коллег разгрузить, они не справлялись с таким количеством, мы вывезли восемь "тяжелых" пациентов в республиканскую инфекционную больницу, где они проходят весь комплекс лечения, чтобы не ставить их жизнь под угрозу", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

По данным главы Инты, руководителя администрации Ларисы Титовец, на 7 мая коронавирус подтвержден у 16 интинцев, один мужчина накануне умер. "Ожидается, что до конца текущих суток будут получены результаты исследований еще девяти человек. Роспотребнадзор и медработники продолжают отрабатывать контакты заболевших интинцев", - сообщила Титовец на своей странице во "ВКонтакте", не называя источника очага.

Как отметил руководитель региона, на сегодня под медицинским наблюдением остаются 2 584 человека. "На сегодня, 7 мая, подтверждено 782 случая заражения, прирост - 56 человек. Это в связи с тем, что мы отвезли большое количество накопившихся анализов [более 5 тыс.] в Москву. Поэтому это суммарный прирост за пять дней. Тем не менее, это лишний сигнал к тому, чтобы режим самоизоляции не нарушать. Продолжаем наращивать темпы работы лабораторий, чтобы такого количества [необработанных] анализов больше не было", - сказал Уйба.

Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.