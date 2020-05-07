Лавров заявил, что концерт к 9 мая позволит в условиях пандемии вместе вспомнить Победу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Совместный видеоконцерт "Вместе в трудные времена", организованный к 9 мая Россией и Германией, даст возможность в условиях пандемии при помощи искусства вспомнить Победу над нацизмом и величайшие события прошлого столетия, определившие ход мировой истории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем приветственном слове к концерту.

"Сегодня вашему вниманию представляется уникальный международный музыкальный проект "Вместе в трудные времена". Он инициирован Россией и Германией, и в нем участвуют как заслуженные, так и начинающие музыканты наших двух стран вместе с коллегами из Франции, Великобритании и Соединенных Штатов. Цель этой акции - в нынешний сложный период, когда люди вынужденно разъединены из-за пандемии коронавируса, посредством искусства вместе вспомнить Победу над нацизмом, величайшие события XX века, определившие ход всей дальнейшей мировой истории", - сказал Лавров в своем видеообращении, которое было размещено в четверг на странице посольства РФ в Берлине в Facebook.

Министр подчеркнул, что для граждан России, как и для многих других народов, День Победы и освобождения Европы от нацизма - одна из наиболее значимых и почитаемых дат. "Война затронула у нас каждую семью, унесла жизни миллионов граждан, оставила в руинах огромное количество городов и деревень", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, бережно хранить правду о событиях тех лет, помнить суровые уроки войны, чтобы не допустить повторения трагедии является священным долгом.

Лавров сердечно поблагодарил организаторов и участников сегодняшнего видеоконцерта. "Уверен, талант и тепло ваших сердец помогут достойно встретить праздничную дату. Надеюсь, что эта музыкальная инициатива получит свое продолжение не только в виртуальном, но и в скором времени в реальном формате совместных концертов российских и немецких музыкантов на ведущих площадках Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ также пожелал всем здоровья, успехов и мирного неба над головой.