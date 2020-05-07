{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Лавров заявил, что концерт к 9 мая позволит в условиях пандемии вместе вспомнить Победу

Этот видеоконцерт организован Россией и Германией

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Совместный видеоконцерт "Вместе в трудные времена", организованный к 9 мая Россией и Германией, даст возможность в условиях пандемии при помощи искусства вспомнить Победу над нацизмом и величайшие события прошлого столетия, определившие ход мировой истории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем приветственном слове к концерту.

"Сегодня вашему вниманию представляется уникальный международный музыкальный проект "Вместе в трудные времена". Он инициирован Россией и Германией, и в нем участвуют как заслуженные, так и начинающие музыканты наших двух стран вместе с коллегами из Франции, Великобритании и Соединенных Штатов. Цель этой акции - в нынешний сложный период, когда люди вынужденно разъединены из-за пандемии коронавируса, посредством искусства вместе вспомнить Победу над нацизмом, величайшие события XX века, определившие ход всей дальнейшей мировой истории", - сказал Лавров в своем видеообращении, которое было размещено в четверг на странице посольства РФ в Берлине в Facebook.

Министр подчеркнул, что для граждан России, как и для многих других народов, День Победы и освобождения Европы от нацизма - одна из наиболее значимых и почитаемых дат. "Война затронула у нас каждую семью, унесла жизни миллионов граждан, оставила в руинах огромное количество городов и деревень", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, бережно хранить правду о событиях тех лет, помнить суровые уроки войны, чтобы не допустить повторения трагедии является священным долгом.

Лавров сердечно поблагодарил организаторов и участников сегодняшнего видеоконцерта. "Уверен, талант и тепло ваших сердец помогут достойно встретить праздничную дату. Надеюсь, что эта музыкальная инициатива получит свое продолжение не только в виртуальном, но и в скором времени в реальном формате совместных концертов российских и немецких музыкантов на ведущих площадках Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ также пожелал всем здоровья, успехов и мирного неба над головой.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число инфицированных коронавирусом на Северном Кавказе приблизилось к 8 тыс.
Почти во всех регионах округа разворачивают дополнительные коечные места для пациентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС