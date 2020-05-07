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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом на Северном Кавказе приблизилось к 8 тыс.

Почти во всех регионах округа разворачивают дополнительные коечные места для пациентов

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в регионах Северного Кавказа достигло почти 8 тыс., выздоровели за время пандемии свыше 1,6 тыс. жителей СКФО, следует из данных местных оперативных штабов.

Лидером по числу зараженных в СКФО является Дагестан. За последние сутки в республике зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусом, всего инфицировано более 2,3 тыс. человек. В Северной Осетии за сутки выявили 89 инфицированных, всего в республике более 1,4 тыс. зараженных, каждый седьмой из них - медработник. "В Северной Осетии общее число заразившихся медиков превысило 200 человек. Врач-терапевт 1971 года скончалась. У нее был подтвержден коронавирус, она работала в поликлинике №1", - сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Третье место по количеству инфицированных занимает Ингушетия, где отмечено 1067 случаев. В Кабардино-Балкарии общее число заразившихся превысило 1 тыс., за сутки в республике выявили 83 инфицированных. На Ставрополье за сутки подтвержден коронавирус у 23 человек, общее число инфицированных - 887.

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В Чеченской Республике 674 случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако специалисты уверены, что республика уже до конца текущей недели выйдет на пик по заболеваемости. "По словам нашего министра здравоохранения, мы идем наравне с Москвой. По прогнозам, уже в конце недели мы приблизимся к пику, после которого ситуация с заболеванием выровняется, но это при условии соблюдения режима самоизоляции", - сообщил в эфире в Instagram председатель парламента республики, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе Магомед Даудов.

Меньше всего инфицированных в КЧР: здесь за сутки здесь заразились семь человек, всего в регионе - 464 инфицированных.

Помощь дельфинам

Почти во всех регионах СКФО разворачивают дополнительные коечные места для пациентов.

Так, в Дагестане 12 гостиниц и баз отдыха готовы переквалифицировать под госпитали для пациентов с COVID-19, что позволит в общей сложности создать до 700 мест. "Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас, к большему сожалению, все еще остается сложной. Мы договорились с собственниками 12 расположенных на территории Кировского района гостиниц и баз отдыха, все они готовы предоставить свои помещения для борьбы с этим вирусом", - написал в своем аккаунте в Instagram глава администрации Кировского района города Махачкалы Салих Сагидов.

В Ставропольском крае по причине введения режима самоизоляции у обитателей Кавминводского океанариума, где отменены все представления, возникли проблемы с поставками пропитания. "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и подведомственные ему организации по поручению губернатора Владимира Владимирова окажут помощь дельфинам. Помощь питомцам океанариума гарантированно окажут пять охотничьих хозяйств", - говорится в сообщении пресс-службы Минприроды края.

В Ингушетии волонтерами был объявлен сбор средств на покупку корма для бездомных животных, которых в период самоизоляции никто не подкармливает.

Теги
РоссияСКФОДагестанЧечняСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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